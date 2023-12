Après une riche carrière aux USA, Pr. Mehmet Caglar Berk revient exercer en Turquie

Le Centre Médical Anadolu en Turquie recèle au sein de ses effectifs une multitude d’éminents médecins à l’expérience riche et aux compétences avérées. Ces derniers ont été formés dans les universités les plus prestigieuses dans le monde et ont obtenu les diplômes les plus élevés dans leurs spécialités.

Ainsi, parmi les médecins chevronnés qui exercent au Centre Médical Anadolu, se trouve le professeur et neurochirurgien, Mehmet Caglar Berk, le directeur du département de neurochirurgie. Celui-ci a obtenu en 2019, aux États-Unis, l’insigne certification ABNS (American Board of Neurological Surgery).

Pr Mehmet Caglar Berk a entamé sa formation médicale en octobre 1983, à la faculté de médecine de l’université Hacettepe d’Ankara, en Turquie. Il y poursuivra son cursus — qui durera 6 ans — jusqu’en 1989. Entre 1992 et 1998, il devient médecin résident au département de neurochirurgie, de l’école de médecine de l’université d’Ankara.

Retour sur la carrière du Professeur Mehmet Caglar Berk aux États-Unis

Ensuite, Pr M. C. Berk partira au Canada et aux États-Unis d’Amérique pour continuer sa formation en neurochirurgie.

Pendant les deux premières années (de 2000 à 2002), il est chercheur clinique en neurochirurgie stéréotaxique et fonctionnelle à l’Université de la Colombie-Britannique de Vancouver, au Canada. Toujours au Canada, entre 2002 et 2023, il exerce la même fonction de chercheur au Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II de l’Université Dalhousie (Halifax, Nouvelle-Écosse).

En 2003, Pr M. C. Berk part aux États-Unis et au mois d’août de la même année, il commence la fonction de chercheur postdoctoral au département de neurochirurgie du Centre des sciences de la santé de l’Université de l’État de Louisiane. Il y restera jusqu’au mois d’avril 2004 puis retourne au Canada pour devenir chercheur clinicien en neurochirurgie pédiatrique à l’Université d’Ottawa et à l’hôpital pour enfants de l’Ontario.

Après cette dernière expérience au Canada, le Professeur reviendra aux États-Unis où il restera sept ans. D’abord, il est chercheur clinicien en neurochirurgie pédiatrique à l’hôpital pour enfants de Saint-Louis et à l’École de médecine de l’Université de Washington (2005-2006). Ensuite, de 2006 à 20 021, il poursuit un cursus de médecin résident au département de chirurgie neurologique à l’Université de la santé et des sciences de l’Oregon, à Portland.

Quelques éléments clés du CV du Pr Mehmet Caglar Berk

Au cours de sa riche carrière, le professeur Mehmet Caglar Berk a obtenu plusieurs certifications qui témoignent de son expertise. En voici les principales :

2019 —2029 : Certifié par l’American Board of Neurological Surgery (ABNS)

2005: Licencié du Conseil médical du Canada — LMCC : 2005

2011 : Certificat d’études supérieures en recherche humaine de l’Université de l’Oregon

1998 : Membre du Conseil européen de neurochirurgie (FEBNS)

1998 : Certificat de spécialisation en neurochirurgie

2006 : Membre du Conseil turc de neurochirurgie (TND)

En outre, Pr M. C. Berk a soutenu sa thèse de doctorat en médecine en 1998 au Département de neurochirurgie de l’École de médecine de l’université d’Ankara (en Turquie). Son intitulé était le suivant : « L’évaluation de la réactivité vasculaire cérébrale par SPECT cérébrale au Tc-99mHMPAO sous acétazolamide et la prédiction du résultat chez les patients atteints d’hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale ».

Enfin, le professeur Mehmet Caglar Berk a publié, de 1991 jusqu’à ce jour (2023), plus de 70 articles scientifiques en anglais et en turc, dans plusieurs revues spécialisées en Turquie et à l’internation, en collaboration avec d’autres éminents chercheurs ; ces études et articles traitent de différentes problématiques liées à la neurologie et à la neurochirurgie.