Après une récente envolée, quels sont les taux de change des devises ce 26 mai ?

L’écart entre les taux de change officiels de la Banque d’Algérie et les tarifs pratiqués sur le marché informel continue de s’accentuer, notamment avec la récente hausse des devises au niveau de la bourse informelle. Toutefois, les cotations de la Banque d’Algérie couvrant la période du 23 au 27 mai 2024 mettent en lumière une stabilité relative des principales devises étrangères.

Selon les dernières données de la Banque d’Algérie, l’euro se maintient à un taux d’achat de 145.57 dinars algériens et à un taux de vente de 145.62 dinars algériens. De même, le dollar américain s’échange à un taux d’achat de 134.49 dinars algériens et à un taux de vente de 134.51 dinars algériens, indiquant une relative stabilité dans sa valeur.

Outre ces deux devises, la Banque d’Algérie fournit également des informations sur d’autres monnaies étrangères telles que le dollar canadien et la livre sterling. La monnaie canadienne s’achète à 98.28 dinars algériens et se vend à 98.32 dinars algériens, alors que la monnaie britannique s’établit à 171.20 dinars algériens à l’achat et à 171.26 dinars algériens à la vente.

Les devises en Algérie : Qu’en est-il des taux de change du marché informel ?

En revanche, sur le marché noir de change, les devises semblent retrouver une certaine stabilité après une période de volatilité. Les cambistes proposent toujours des taux élevés par rapport aux taux officiels. Ainsi, l’euro s’échange à 239.00 dinars algériens à l’achat et à 241.00 dinars algériens à la vente, tandis que le dollar américain atteint jusqu’à 221.00 dinars algériens à l’achat et 223.00 dinars algériens à la vente.

Au-delà de l’euro et du dollar américain, d’autres devises étrangères font l’objet de transactions sur le marché informel. Par exemple, le dollar canadien s’acquiert à un taux d’achat de 159.00 dinars algériens et se vend à un taux de 161.00 dinars algériens. Quant à la livre sterling, elle se négocie à un taux d’achat de 276.00 dinars algériens et à un taux de vente de 278.00 dinars algériens.

Ces données mettent en évidence la persistance de l’écart entre les taux de change officiels et ceux pratiqués sur le marché informel en Algérie. Malgré la relative stabilité des principales devises, les écarts de prix entre les deux marchés restent significatifs ! Le tableau ci-dessous vous offre un aperçu des taux de change pour ce dimanche 26 mai 2024 :