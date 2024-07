Après une récente envolée, à combien s’échangent les devises en Algérie ce 4 juillet ? 

Les dernières données de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 3 au 5 juillet 2024, montrent une relative stabilité des taux de change des principales devises étrangères sur le marché officiel. Toutefois, cette apparente constance contraste fortement avec les fluctuations significatives du marché parallèle.

Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, les taux de change restent stables. L’euro s’échange à 144.43 dinars algériens pour l’achat et à 144.50 dinars algériens pour la vente. Pour le dollar américain, les taux sont de 134.31 dinars algériens à l’achat et de 134.32 dinars algériens à la vente.

Cette stabilité se reflète également dans les taux des autres devises. Le dollar canadien s’achète à 98.22 dinars algériens et se vend à 98.27 dinars algériens, tandis que la livre sterling se maintient à 170.44 dinars algériens à l’achat et à 170.46 dinars algériens à la vente.

Cependant, la réalité du marché informel du Square Port Saïd d’Alger présente des écarts importants dans les taux de change des devises étrangères. L’euro s’échange désormais à 238.00 dinars algériens à l’achat et à 240.00 dinars algériens à la vente, tandis que le dollar américain atteint 222.00 dinars algériens à l’achat et 223.00 dinars algériens à la vente.

Le dollar canadien se négocie à 159.00 dinars algériens pour l’achat et à 161.00 dinars algériens pour la vente sur ce même marché, et la livre sterling affiche des taux de 276.00 dinars algériens à l’achat et 278.00 dinars algériens à la vente.

Le dinar face aux devises à la Banque d’Algérie et au marché noir

Cette dualité entre les taux de change officiels et ceux du marché parallèle souligne les disparités et les tensions persistantes sur le marché des devises en Algérie. Pour une vue d’ensemble des tendances actuelles, voici un tableau résumant les taux de change des principales devises pour ce jeudi 4 juillet 2024 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 144.43 144.50 238.00 240.00 Dollar US ($) 134.31 134.32 222.00 223.00 Livre Sterling (₤) 170.44 170.46 276.00 278.00 Dollar CAN ($C) 98.22 98.27 159.00 161.00 Dirham EAU (AED) 36.56 36.57 59.00 61.00

