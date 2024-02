Après une longue carrière à Canal Algérie, la journaliste Khadidja Benchoubane n’est plus

La triste nouvelle du décès de la journaliste algérienne Khadidja Benchoubane, mieux connue sous le nom de « Sofia », a ébranlé la communauté journalistique et le public. Célèbre pour ses interventions télévisées, Sofia Benchoubane a marqué de son empreinte les plateaux de Canal Algérie, où elle s’est rapidement imposée comme l’un des piliers incontournables de la chaîne.

La journaliste Khadidja Benchoubane, alias « Sofia », n’est plus

Son départ soudain et silencieux a plongé ses collègues, amis et admirateurs dans une profonde tristesse. Son absence laissera certainement un vide dans le paysage médiatique algérien. Sofia Benchoubane était bien plus qu’une simple journaliste ; elle était une voix respectée, une figure charismatique qui savait captiver l’attention de son public par son professionnalisme et sa passion pour son métier.

Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur chagrin et leur reconnaissance envers cette grande dame du journalisme algérien. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient, reflétant l’impact indéniable qu’elle a eu sur ses collègues et sur ceux qui ont eu la chance de la côtoyer.

Parmi les témoignages émouvants, celui du chroniqueur sportif Said Fellak se distingue particulièrement. À travers des mots simples, mais chargés d’émotion, il a rendu un vibrant hommage à son amie et collègue, soulignant son dévouement, son professionnalisme et son humanité.

