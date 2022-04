Après une belle performance, Belaili reçoit l’éloge de son entraineur

Epoustouflant face au FC Metz, Youcef Belaïli a pu enfin débloquer son compteur but avec le Stade Brestois. Il se dit content de sa belle prestation et du but inscrit. Visiblement, il commence à s’adapter dans son club après avoir raté ses débuts.

Aligné parmi le onze de départ lors du match ayant opposé le Stade Brestois au FC Metz, Youcef Belaïli aura été l’un des grands artisans de la précieuse victoire réalisée en déplacement, en étant l’auteur de l’unique but de son équipe. Une victoire ô combien importante dans la mesure où elle a permit aux Brestois de se maintenir officiellement en Ligue 1 Uber Eats. Mieux encore, il a fourni une très belle prestation et semble déterminé à retrouver vite son meilleur niveau.

L’attaquant international Algérien a déclaré à l’issue de la rencontre qu’il est content de débloquer enfin son compteur buts et affirme qu’il commence à s’adapter en championnat Français. «Dieu merci, on est maintenus en Ligue 1 après notre victoire réalisée aux dépens du FC Metz. Nous avons bien joué, je commence à m’adapter de fur et à mesure. On promet d’enchainer une nouvelle victoire à l’occasion du prochain match qui nous opposera au Clermont Foot», dira-t-il.

Il a reçu l’éloge de son entraineur

La belle prestation de Youcef Belaïli n’est pas passée inaperçue de son entraineur Michel Der Zakarian. Ce dernier, a encensé son ailier gauche.

«Dans l’ensemble, on a fait un bon match. On a eu les ballons pour scorer un peu plus. On est très content d’enchaîner une nouvelle victoire, et d’avancer au classement. Comme on était quasiment sauvé avant ce match, je voulais voir les joueurs qui avaient moins de temps de jeu, et ils ont répondu présent. Ils ont bien animé notre 4-3-3, on a été solide, on a bien utilisé le ballon. », a-t-il déclaré à l’issue de ladite rencontre, et d’ajouter : «Il y a eu une bonne animation dans les couloirs avec Irvin (Cardona) et Youcef (Belaïli). Youcef a fait un très bon match, il a mis un but, il a mis un bon ballon à Steve aussi. Techniquement, il a été bon. Quand tu arrives dans un championnat que tu ne connais pas, le rythme est différent. On ne sait pas à quel niveau il était physiquement aussi», encense-t-il son attaquant Algérien.

Annoncé partant à la fin de la saison en cours pour retourner en championnat Qatari, la belle prestation fournie par Youcef Belaïli face au FC Metz pourrait changer la donne. Seulement, il sera appelé à confirmer lors des prochains matchs s’il veut avoir droit à un nouveau contrat avec le Stade Brestois le mois de juin prochain.