Après un match avec Belloumi, le chercheur algérien Belgacem Haba honoré à Mascara

Le scientifique algérien Belgacem Haba, a participé à un match d’exhibition en compagnie de l’ancien joueur algérien, Lakhdar Belloumi et du scientifique Muhammad Senussi au stade Nedjma dans la wilaya de Mascara.

C’est l’association « La Radieuse » qui se trouve derrière cet évènement. Le professeur Haba a également été honoré après la fin du match par Lakhdar Belloumi et l’association organisatrice de cet événement.

Le public présent sur place a pas mal interagi avec le déroulement de la rencontre. Belkacem Haba a tenu à remercier les personnes responsables de l’organisation de cet évènement. Il a exprimé sa fierté de pouvoir d’être présent, spécialement en compagnie de la légende Belloumi, qu’il rêvait de rencontrer.

Le chercheur avait participé à la journée scientifique de la faculté des Sciences Exactes de l’université de Mascara. Il a répondu présent à l’invitation des cadres de l’université et du directeur de l’incubateur d’entreprises, M. Belamimoun Abdel Nour.

Belgacem Haba possède un palmarès rempli d’accomplissements. Avec 1 700 brevets dans le domaine de l’informatique et de l’Internet en Amérique, au Japon et dans d’autres pays, il figure dans la liste des 100 chercheurs les plus innovants au monde. Ses inventions ont contribué au développement de certaines fonctions de puces électroniques destinées à la fabrication de téléphones intelligents et d’ordinateurs.

Une université en Algérie crée par Belgacem Haba

Le chercheur avait aussi annoncé l’ouverture de sa première université privée agréée en Algérie. Elle se situe au niveau de Rahmania, commune de la wilaya d’Alger. La Numidia institute of technology a pour objectif d’assembler l’élasticité du système d’enseignement supérieur américain avec les qualités de celui appliqué au niveau national.

Les étudiants étudieront en deux langues : l’anglais et le français pendant les deux premières années. La langue anglaise prendra le dessus à partir de la troisième année.