Aprés un 1er refus de VISA, l’influenceuse française FitClaire débarque enfin en Algérie

L’Algérie, accueille FitClaire, l’influenceuse française avide de découvertes. Son premier jour sur place a été un mélange d’étonnement, de spontanéité, et de rencontres inoubliables.

À peine arrivée à l’aéroport de Tlemcen, Claire se distingue en tant qu’unique voyageuse étrangère. C’est avec un esprit aventurier qu’elle entame son séjour de 25 jours en Algérie, sans le moindre plan. La décision d’embrasser l’inconnu est audacieuse :

– Où ira-t-elle ? Où passera-t-elle la nuit ? Qui croisera-t-elle sur son chemin ? Que découvrira-t-elle ?

Mais le hasard fait bien les choses, n’est-ce pas ? Au détour d’une ruelle, Claire croise Abdessamad, un local passionné par l’histoire de sa ville.

On dit que les chemins les moins empruntés mènent souvent aux découvertes les plus extraordinaires, et Claire en fait l’expérience aujourd’hui.

Une rencontre qui changea tout

Abdessamad, avec sa chaleur et sa connaissance profonde de Tlemcen, offre à Claire une perspective unique et enrichissante sur cette ville fascinante. Dès les premiers instants, elle est accueillie à bras ouverts par les habitants locaux, une expérience qui lui réchauffe le cœur.

La spontanéité de Claire la guide vers des expériences mémorables. Elle s’arrête dans un snack pour goûter une karentika, un délicieux flan de pois chiche en sandwich. Pour payer son repas, elle tend au vendeur 30 dinars, mais il refuse l’argent – elle est l’invitée. C’est un exemple parfait de la générosité et de l’hospitalité algériennes.

Puis, Claire continue à déambuler dans la ville, et c’est là qu’elle croise Abdessamad, qui se propose de l’accompagner. Abdessamad, passionné par l’histoire de Tlemcen et expert de la ville, devient son guide personnel. Cette rencontre fortuite transforme sa journée en une expérience inoubliable. C’est réellement quand on est accompagné par quelqu’un qui connaît la région que le voyage devient plus enrichissant.

Son voyage vers l’Algérie : un périple semé d’embûches

Chaque voyage possède sa propre histoire, et pour Claire, alias « FitClaire », la route vers l’Algérie a été marquée par des obstacles inattendus. Avant de vivre les charmes de ce pays maghrébin, elle a dû faire face à un défi administratif majeur.

Claire avait partagé avec transparence sur TikTok les étapes laborieuses de sa demande de visa. Sa première tentative s’était soldée par un échec, mais son optimisme indéfectible l’avait poussée à réessayer quelques jours plus tard, espérant que la chance tournerait en sa faveur.

Pendant cette période d’attente, elle s’était immergée dans la culture algérienne. Elle avait parcouru certains endroits en France afin de « découvrir les spécialités avant son départ » et avait même perfectionné son arabe en prévision de son séjour.

Après plus de deux semaines d’espoir, le découragement avait fini par s’installer. Claire s’était rendue au consulat de Paris, espérant obtenir des nouvelles positives concernant son visa. Mais la déception avait été immense lorsqu’elle avait appris que sa demande avait été refusée. Elle avait partagé cette triste nouvelle avec ses abonnés, retenant difficilement ses larmes face à la caméra.

Mais comme le dit l’adage, « après la pluie, le beau temps ». La persévérance de Claire avait finalement porté ses fruits, puisqu’elle avait finalement obtenu son visa pour l’Algérie. Ce parcours tumultueux n’avait fait qu’enrichir son expérience, ajoutant une dimension émotionnelle inattendue à son voyage en Algérie.