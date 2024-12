Après Turkish Airlines, Air Algérie signe un accord de partenariat avec Tassili Airlines

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, et Tassili Airlines, filiale du groupe Sonatrach, ont procédé à la signature d’un accord de partenariat visant à renforcer la croissance des deux compagnies aériennes et leur stabilité financière.

La cérémonie de signature de ce contrat de partenariat s’est déroulée en présence du directeur général d’Air Algérie, en l’occurrence Hamza Benhamouda, et du PDG de Tassili Airlines, Abdessamed Ourihane.

Rapprochement entre Air Algérie et Tassili Airlines

Dans un communiqué, rendu public samedi 21 décembre 2024, Air Algérie annonce la signature d’une convention cadre aérienne de partenariat et de coopération avec Tassili Airlines. Et ce, dans le cadre de favoriser l’échange de leur savoir-faire et leurs compétences.

« Air Algérie et Tassili Airlines ont signé, samedi à Alger, une convention cadre de partenariat et de coopération visant à renforcer la collaboration et à diversifier leurs domaines de partenariat, en soutenant leur croissance et leur stabilité financière« , indique un communiqué publié samedi.

En effet, ce partenariat a pour objectif de créer des synergies entre leurs activités et de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, à savoir : les activités commerciales, la maintenance aéronautique, les systèmes d’information, la formation et le fret.

Par ce partenariat, les deux compagnies aériennes réaffirment leur volonté de développer le secteur du transport aérien en Algérie et d’améliorer les services offerts aux clients. Par ailleurs, cette convention de partenariat entre dans le cadre du renforcement de la coopération initiée par les deux parties via l’accord-cadre signé le 4 avril 2011 et la convention cadre de coopération le 17 février 2019.

Air Algérie et Turkish Airlines signent un partenariat pour proposer plus de destinations

Air Algérie semble déterminée à améliorer ses services offerts aux passagers aériens via la signature de nouveaux partenariats. En plus de l’accord signé avec Tassili Airlines, la compagnie aérienne nationale a précédemment annoncé un partenariat avec Turkish Airlines.

Dans une démarche constante visant à améliorer ses services, Air Algérie avait conclu un accord de coopération avec sa consœur turque. Ce partenariat vise à étendre son réseau de destinations pour offrir à ses voyageurs un large choix et des connexions plus fluides avec la Turquie et au-delà.

Cet accord consiste en un partage de code permettant de proposer davantage de destinations en Turquie, en Asie et en Afrique. Par conséquent, améliorer la qualité des services de la compagnie aérienne nationale et améliorer son efficacité.

