Après Toulouse, Paris honore Idir : c’est pour quand en Algérie ?

Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet est un chanteur, auteur-compositeur-interprète et musicien kabyle. Tout au long de sa carrière, Idir a fait onze albums studio au total et « son œuvre a contribué au renouvellement de la chanson berbère ». Il a donc apporté à la culture berbère une audience internationale, ce qui lui a valu une renommée dite mondiale, accompagnée d’une certaine reconnaissance.

Les hommages de ses fans sont multiples, et les médias ne cessent de rappelé la pierre qu’a apporté Idir à l’édifice. Mais ce n’est pas tout, même les institutions dites publiques étrangères, notamment française reconnaissent l’influence culturelle du chanteur et lui rendent hommage à travers divers actions dont des places.

Cette fois-ci c’est la capitale française soit Paris qui rendra, très prochainement un hommage très significatif au chanteur algérien. En effet, la chaîne berbère « Berbère Tv » a publié un post Facebook qui révèle qu’une rue à Paris 20e se verra attribuée un nom de rue au nom de Idir. Dans la même publication, le média ajoute que c’est suite à un accord validé à l’unanimité le vendredi 30 novembre 2022 que le conseil municipal de Paris a pris cette initiative.

Toulouse : place baptisée au nom de l’artiste

Le mercredi 26 octobre 2022, la ville de Toulouse a inauguré une place publique portant le nom du chanteur algérien, Idir. C’est précisément dans le quartier Victor-Hugo, au cœur du centre-ville que cette place se situe.

La cérémonie a eu lieu le mardi 25 octobre 2022, et donc à la date de l’anniversaire de la naissance de l’artiste algérien ( né le né le 25 octobre 1945). Sur les lieux, étaient présents Toulouse Jean-Luc Moudenc, le maire de la ville, et Djilali Lahiani , l’un de ses adjoints. La seconde adjointe du maire, soit Fella Allal est bien plus impliquée que cela, car elle est à l’origine de cette initiative.

Beaucoup d’Algériens, étaient sur les lieux pour l’occasion et la fille d’Idir n’a pas manqué l’opportunité de rendre hommage à son défunt père. Elle a dont interprété la chanson de son père « Sendu », une œuvre appréciée par ses admirateurs.

Après tous ces hommages, faits par la France, qu’en est il de l’Algérie ?

La question est légitime quand nous regardons l’impact que l’artiste a eu sur la culture musicale algérienne, mais surtout la visibilité qu’il a donné à la musique berbère à travers le monde.