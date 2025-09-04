Après Sonatrach et Ooredoo, le MC Alger signe un partenariat avec une entreprise public

Le Mouloudia d’Alger (MCA) franchit une nouvelle étape dans sa modernisation en signant un partenariat stratégique avec Algérie Poste. L’annonce, faite ce jeudi, marque le lancement d’un projet innovant : une carte de paiement électronique spécialement conçue pour les supporters du club.

Cette initiative unique en son genre propose aux fans du Mouloudia une carte monétique personnalisée aux couleurs emblématiques du club. Plus qu’un simple moyen de paiement, elle représente un véritable trait d’union entre le club et ses supporters, combinant fonctionnalités bancaires et avantages exclusifs.

Un partenariat stratégique entre le MCA et Algérie Poste

« Dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer son leadership et s’ouvrir aux différents acteurs des secteurs sportif, économique et culturel, le MC Alger est fier d’annoncer la signature d’un accord de partenariat stratégique avec Algérie Poste, visant à lancer un projet unique destiné aux supporters du MC Alger à travers le pays », a annoncé le club cet après-midi.

Les détenteurs de cette carte pourront accéder à l’ensemble des services financiers et numériques d’Algérie Poste, tout en bénéficiant de privilèges spéciaux liés au club. Cette innovation témoigne de la volonté du MCA de moderniser sa relation avec ses supporters et d’enrichir leur expérience au-delà du terrain. Ce partenariat s’inscrit dans la transformation digitale des clubs de football algériens.

Crise défensive au Mouloudia d’Alger

Le Mouloudia d’Alger fait face à une crise défensive suite à un mercato mal géré. Alors que le club s’est concentré sur le renforcement offensif, l’axe défensif a été négligé, une situation aggravée par la blessure grave aux ligaments de Menezla pendant la préparation d’intersaison.

L’entraîneur Rhulani Mokwena se retrouve avec seulement deux défenseurs axiaux, Ayoub Abdellaoui et Ayoub Ghezala, pour une saison qui s’annonce chargée. Face à cette situation critique, la direction se tourne vers le marché des joueurs libres, avec comme cible prioritaire Farouk Chafai, ancien international algérien expérimenté.

Cependant, le club fait face à deux obstacles majeurs. D’abord, une place doit être libérée dans l’effectif pour pouvoir recruter Chafai. Le CR Belouizdad, rival direct, s’intéresse également au joueur, ce qui ajoute de la pression sur les dirigeants du MCA.

L’arrivée potentielle de Chafai est cruciale pour stabiliser la défense du MCA. La direction du club doit agir rapidement et efficacement pour assurer ce transfert important avant le début de la saison.

