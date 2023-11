Bonne nouvelle pour les cinéphiles qui n’ont pas eu l’occasion de regarder le film à succès « La Dernière Reine » en salles de cinéma. Le film algérien de Damien Ounouri et Adila Bendimerad arrive enfin dans l’une des plus importantes plateformes de streaming.

Pour rappel, qui a fait le tour des cinémas dans plusieurs pays dans le monde, a permis à l’une des princesses d’Algérie de prendre vie dans les grands écrans.

La Dernière Reine d’Alger débarque sur Netflix

Avec poésie, le film historique d’Adila Bendimerrad et Damien Ounouri revisite le parcours de vie exceptionnel d’un personnage de l’Histoire d’Algérie. Notamment, Zaphira, dont l’histoire semble indissociable de la ville d’Alger. « La Dernière Reine » arrive enfin sur Netflix.

Il s’agit de ce qui a été annoncé sur la page officielle de ce film à succès. En effet, les cinéphiles qui ont raté la projection de cette œuvre dans leurs villes, pourront le revoir sur le petit écran et chez eux, sur la célèbre plateforme de streaming, Netflix MENA. Et ce, à partir du 17 novembre dernier.

Pour rappel, le film raconte l’époque où Alger vient d’être libérée des Espagnols, grâce à l’aide décisive du corsaire Arroudj Barbarousse. Suite à l’assassinat du Sultan Salim Touma et pour le bien de son enfant, la princesse Zaphira décide d’affronter sa famille, mais surtout Arroudj, qui est le nouveau maitre d’Alger.

Par ailleurs, dès les premières diffusions de la Dernière Reine en Salle de cinéma et durant les plus importants festivals internationaux, le film a su se distinguer à de nombreuses reprises en décrochant plusieurs prix et trophées. Dont celui de la meilleure interprétation féminine décernée à la talentueuse Adila Bendimerad qui incarne le personnage de Zaphira.

