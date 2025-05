Après son sacre littéraire en Espagne, Yasmina Khadra reçu par Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi 19 mai à Alger l’écrivain et romancier algérien de renommée internationale Mohamed Moulessehoul, plus connu sous le nom de plume Yasmina Khadra. Cette rencontre a été marquée par un geste symbolique : l’auteur a offert au chef de l’État l’un de ses ouvrages, en signe de reconnaissance.

Cette audience intervient quelques mois après l’hommage rendu par le président Tebboune à l’écrivain, suite à la prestigieuse distinction qu’il a reçue en Espagne. En effet, à la fin du mois de janvier, Yasmina Khadra a été couronné du prix « Pepe Carvalho » de littérature policière, un prix décerné dans le cadre du festival du roman noir de Barcelone. La remise officielle du prix a eu lieu le jeudi 13 février, en présence de plusieurs figures du monde littéraire international.

Quand la plume algérienne reçoit les honneurs du pouvoir

Dans une déclaration accordée à la télévision algérienne peu après sa distinction, l’écrivain avait exprimé sa fierté d’avoir été félicité par le président de la République.

« C’est la première fois qu’un président me félicite personnellement. Cela m’a profondément touché et rendu fier », avait-il déclaré. Il a également salué l’intérêt du président Tebboune pour la culture et pour ceux qui la font vivre, estimant que cet encouragement est un signe fort adressé aux intellectuels du pays.

De son côté, le président Tebboune a salué le parcours exceptionnel de l’auteur, qu’il a qualifié de « fils fidèle de l’Algérie ». Il a souligné que le prix reçu en Espagne, un pays qualifié d’« ami », témoigne des qualités littéraires remarquables de Yasmina Khadra et de sa capacité à porter haut les couleurs de l’Algérie sur la scène culturelle internationale.

Le roman algérien célébré

Yasmina Khadra, ancien officier de l’armée algérienne reconverti en écrivain, est ainsi l’auteur de nombreux romans traduits en plusieurs langues. Son œuvre, souvent inspirée de la réalité algérienne et du monde arabe, mêle poésie, critique sociale et intrigue romanesque.

Parmi ses titres les plus connus figurent Les Hirondelles de Kaboul, Ce que le jour doit à la nuit, ou encore L’Attentat, adaptés au cinéma ou au théâtre.

La réception de l’écrivain par le président de la République symbolise une reconnaissance officielle de son talent, mais aussi une volonté de valoriser les figures culturelles algériennes qui rayonnent à l’international.