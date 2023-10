Après son extradition d’Allemagne, l’escroc Belhasni Yakoub placé en détention

JUSTICE – Après son extradition d’Allemagne vers l’Algérie le mercredi 11 octobre, l’escroc et usurpateur de nationalité algérienne, Belhasni Yakoub, a été placé hier, dimanche 15 octobre, en détention préventive, indique une source judiciaire.

Il s’appelle Belhasni Yakoub, il a 22 ans et il est originaire de Tipaza. Ce jeune homme à la face innocente a réussi à escroquer, en usurpant des fonctions civiles et militaires, des ministres, des personnalités politiques et des diplomates. Son arme était Internet.

Faisant l’objet de plusieurs mandats d’arrêt internationaux, Y. Belhasni a été finalement extradé d’Allemagne vers l’Algérie le mercredi 11 octobre 2023. Aussitôt que ses pieds se sont posés sur sol de l’aéroport d’Alger, les éléments de la police nationale ont procédé à l’arrestation de l’accusé.

Hier, le dimanche 15 octobre 2023, Belhasni Yakoub a été présenté devant le Parquet de la République près du pôle pénal national de lutte contre les crimes liés aux TIC, à Alger. Après son audition lors de sa première comparution, le juge d’instruction a ordonné de placer le mis en cause en détention provisoire.

Le communiqué de l’institution judiciaire précise : « Le concerné est poursuivi pour délits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie à travers l’utilisation des TIC, d’usurpation d’une fonction réglementée civile et militaire, et de faux en écriture publique ».

En outre, les magouilles de Y. Belhasni sont « en infraction des dispositions de la législation et de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de l’étranger et vers l’étranger », ajoute le document.