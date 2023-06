Après son échec à l’examen du BEM, une jeune fille se jette du 5ᵉ étage à Khemis Miliana

Khemis Miliana a été le théâtre d’un événement tragique hier, lorsque qu’une jeune fille a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant du 5ᵉ étage d’un immeuble. Cette décision désespérée fait suite à son échec à l’examen du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM).

Cette tragédie a bouleversé la communauté locale, qui exprime sa profonde tristesse et sa solidarité envers la jeune fille et sa famille. Des messages de soutien et d’encouragement affluent des voisins, des amis et des enseignants qui connaissent la situation difficile dans laquelle elle se trouve.

Un bruit sourd s’est fait entendre hier soir à la cité 400 logements Oued Rayhan, à Khemis Miliana, dans la wilaya d’Ain Defla, et les voisins, ayant compris qu’il s’agissait d’une tentative de suicide, ont immédiatement appelé les secours.

Une jeune fille, dont l’identité reste confidentielle, a tenté de mettre fin à ses jours à sautant du 5ᵉ étage d’un bâtiment. La concernée faisait partie des candidats du BEM session juin 2023 et a échoué à l’examen.

Les résultats, annoncés hier à 15 h, ne furent pas à la hauteur de ses attentes, et cette déception a vraisemblablement été difficile à supporter.

Chute non mortelle, mais grosse frayeur pour les habitants d’Oued Rayhane

Suite à l’incident, la jeune fille a été rapidement transportée à l’hôpital, où elle a été admise en urgence. Les premiers rapports indiquent qu’elle a survécu à la chute, mais qu’elle a subi de graves blessures et fractures.

Cet événement tragique met en évidence les pressions et les attentes auxquelles les jeunes peuvent être confrontés lorsqu’ils passent des examens importants. Il rappelle également l’importance cruciale d’offrir un soutien émotionnel et psychologique aux étudiants qui sont confrontés à l’échec.