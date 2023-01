Après son but contre Lens, Slimani devance Ramos, Giroud et Lukaku

Islam Slimani fait parti des meilleurs buteurs de la tête du 21e siècle. Avec 53 buts, il est à la 15e place. Il devance certaines stars mondiales qui sont connues de leur bon jeu de tête, à l’image de Sergio Ramos, Harry Kane ou encore Romelu Lukaku.

Le site spécialisé en statistiques « PopFoot » a établi le classement des meilleurs buteurs de la tête du 21e siècle. Il s’agit d’un classement du top 20 des footballeurs ayant un très bon jeu de tête.

Le nom d’Islam Slimani y figure. En effet, il occupe la 15e place. Selon le site spécialisé « PopFoot », sur les 160 buts inscris dans sa carrière, l’attaquant des Verts en a inscrit 53 de la tête, avec un taux de 33%. Ce n’est pas une surprise puisqu’il est connu par son très bon jeu de tête grâce notamment à son grand gabarit. Ainsi, il devance certains stars mondiales qui ont, pourtant, inscris plusieurs buts de la tête. Et ce, grâce à son dernier but de la tête en 1/8e de finale de la Coupe de France face au RC Lens. On cite notamment Sergio Ramos (52 buts de la tête sur 108), Olivier Giroud (52 buts de la tête sur 260) ou encore Romelu Lukaku (51 buts de la tête sur 268).

A 34 ans et toujours actif, l’enfant de Chéraga est capable d’améliorer ses statistiques pour figurer dans le top 10. A rappeler que Slimani est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale algérienne avec 41 buts en 91 sélections.

Qui est en tête du classement selon « PopFoot » ?

Sans surprise, Critiano Ronaldo figure à la tête du classement. Connu pour sa détente impressionnante, la légende portugaise a pu inscrire 112 buts de la tête sur 701 inscris dans sa carrière.

Il est suivit du Néerlandais Luuk De Jong. Ce dernier, compte 84 buts de la tête sur 212 inscris dans sa carrière. Robert Lewandowski complète le podium avec 83 buts de la tête sur 546.

Dans le top 10, l’Espagnol David Llorente se positionne à la 4e place (77 buts de la tête sur 183 buts). Il est suivit du Colombien Radamel Falcao (71 buts de la tête sur 303), le Néerlandais Bas Dost (68 buts de la tête sur 257 buts), l’Espagnol Ariz Aduriz (63 buts de la tête sur 285 buts), le Bosnian Edin Dzeko (62 buts de la tête sur 328), le Croate Mario Mandzukic (60 buts de la tête sur 227 buts) et enfin Karim Benzema (59 buts de la tête sur 415 buts).