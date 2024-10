Après Sétif, Belux Éclairage illumine Tizi-Ouzou à partir du 10 novembre

Après le grand succès qu’a rencontré son exposition dans la capitale des Hauts-Plateaux (Sétif), Belux Éclairage remet ça dans la Ville des Genêts, Tizi-Ouzou, du dimanche 10 au jeudi 14 novembre prochain.

En effet, l’entreprise algérienne spécialisée dans les solutions d’éclairage organise le 10, 11, 12, 13 et 14 novembre 2024 une série de journées portes ouvertes à l’Hôtel Belloua de Tizi Ouzou. Un événement durant lequel le public présent aura le privilège de découvrir des solutions d’éclairage et de design urbain innovantes, pensées pour le tourisme nocturne et l’embellissement des espaces publics.

Avec le soutien de l’Université Mouloud Mammeri (UMMTO) et la collaboration de prestigieux centres de recherche algériens tels que le CRASC d’Oran, le CRAT de Constantine, le CRE d’Annaba, l’ENIV de Tlemcen et le CLOA de Tizi-Ouzou, Belux Éclairage mettra le cap sur la recherche autour de la lumière et de la ville.

🟡 À LIRE AUSSI >> Belux Éclairage / Sétif 2024 : Revivez en vidéo les moments forts de l’exposition

Cette démarche de la part de Belux s’inscrit dans le cadre de son engagement pour une culture urbaine éclairée en Algérie. L’entreprise s’associe aux jeunes talents et aux institutions académiques pour repenser les espaces urbains et explorer les innovations en matière d’éclairage.

Ne ratez donc pas cette occasion exceptionnelle pour plonger dans l’univers de l’innovation en matière d’éclairage public et de mobilier urbain, où design, durabilité et nouvelles technologies se rencontrent pour réinventer les espaces urbains en Algérie. Découvrez les dernières avancées et échangez avec des experts passionnés.

Ainsi, que vous soyez professionnels, designers, passionnés du domaine ou simples curieux, l’exposition de Belux Eclairage dans la wilaya de Tizi-Ouzou est un rendez-vous à ne surtout pas manquer !

Belux : un éclairage sur mesure pour un avenir durable

Belux Éclairage, acteur majeur de l’éclairage en Algérie, s’est imposé comme un pionnier dans le développement de solutions d’éclairage durables et sur mesure.

Forte de son expertise et de son engagement en faveur de l’environnement, l’entreprise propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins spécifiques de chaque projet. Que ce soit pour l’éclairage urbain, solaire ou pour des installations particulières, Belux Éclairage conçoit des solutions innovantes alliant performance énergétique, esthétisme et respect de l’environnement.

Grâce à l’utilisation de technologies de pointe, telles que les LED, l’entreprise contribue à réduire considérablement la consommation énergétique et les émissions de CO2, tout en améliorant la qualité de la lumière.

Par ailleurs, Belux Éclairage accorde une importance particulière à la personnalisation de ses solutions, en proposant des produits sur mesure adaptés à chaque environnement et à chaque budget. Ce souci du détail et cette approche personnalisée permettent à l’entreprise de répondre aux attentes les plus exigeantes de ses clients, tout en contribuant à la valorisation du patrimoine architectural et naturel de l’Algérie.

En s’appuyant sur un savoir-faire reconnu et un réseau de partenaires solides, Belux est un acteur incontournable de la transition énergétique en Algérie, offrant des solutions d’éclairage durables et performantes pour un avenir meilleur.

Informations pratiques

Rendez-vous donc à Tizi-Ouzou, du 10 au 13 novembre, à l’Hôtel Belloua, et le 14 novembre au théatre régional Kateb Yacine pour découvrir, avec Belux Éclairage, les dernières innovations en matière d’éclairage public et de design urbain :

📅 Date : Du 10 au 13 novembre 2024

📍 Lieu : Hôtel Belloua, Tizi-Ouzou

📅 Date : 14 novembre 2024

📍 Lieu : Théâtre Kateb Yacine, Tizi-Ouzou

📩 Inscription : https://form.jotform.com/242044737757564

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 Adresse e-mail : belux@beluxeclairage.com

🔖 Entrée libre et gratuite

Belux Éclairage s’engage à créer des espaces publics fonctionnels, esthétiques et durables, qui contribuent à améliorer la qualité de vie des citoyens de l’Algérie nouvelle.