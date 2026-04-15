Après sa visite historique en Algérie : le pape Léon XIV remercie Tebboune et le peuple algérien

Le pape Léon XIV a adressé un message officiel de remerciement au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’issue de sa visite en Algérie. Dans cette lettre, le souverain pontife a exprimé sa profonde gratitude pour l’accueil qui lui a été réservé, saluant à la fois les autorités et le peuple algérien.

Dans son message, le pape est revenu sur les moments forts de son séjour, affirmant que cette visite lui a laissé « une impression très positive ». Il a particulièrement insisté sur la qualité de l’accueil reçu tout au long de son déplacement, évoquant une atmosphère chaleureuse et respectueuse.

Hommage au peuple algérien

Le chef de l’Église catholique a également tenu à souligner l’importance de cette visite dans le renforcement des liens humains et culturels entre les peuples. Selon lui, l’Algérie s’est distinguée par un esprit d’ouverture et de tolérance qui mérite d’être mis en avant sur la scène internationale.

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Au-delà des relations diplomatiques, le message du pape met en lumière son attachement au peuple algérien. Il a salué la générosité et l’hospitalité dont il a été témoin, affirmant que cette expérience restera gravée dans sa mémoire.

Un accueil officiel salué

Le souverain pontife a même indiqué que le peuple algérien occupe désormais une place particulière dans son cœur, un témoignage fort qui reflète la dimension humaine et spirituelle de cette visite. Ce geste symbolique renforce l’image d’une Algérie accueillante et attachée aux valeurs de coexistence.

Le pape Léon XIV a également exprimé ses remerciements au président Abdelmadjid Tebboune pour l’organisation et le bon déroulement de cette visite officielle. Il a salué la qualité de la coordination mise en place, estimant qu’elle reflète le sérieux des institutions algériennes.

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Selon lui, cet accueil officiel traduit aussi les valeurs d’ouverture et de dialogue qui caractérisent l’Algérie, notamment dans ses relations avec les différentes cultures et religions.

Un message de paix et d’espoir

En conclusion de sa lettre, le pape a adressé un message de paix au peuple algérien. Il a formulé des vœux pour la stabilité du pays, appelant à la poursuite des efforts en faveur de la coexistence pacifique. Il a également exprimé son souhait de voir régner la joie et les bénédictions à travers tout le territoire.

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Cette correspondance s’inscrit dans un contexte de rapprochement entre l’Algérie et Vatican. Les relations entre les deux parties connaissent ces dernières années une évolution notable, portée par des valeurs communes de dialogue interreligieux et de respect mutuel.

La visite du pape et le message qui a suivi viennent ainsi consolider cette dynamique, ouvrant la voie à une coopération renforcée sur les plans diplomatique, culturel et spirituel.