Aprés sa signature à Lyon : Les premiers mots d’Islam Slimani

Islam Slimani va-t-il renaître de ses cendres ? 1 an après avoir quitté l’AS Monaco pour Leicester Cit City, l’avant-centre Algérien va retrouver la Ligue 1 avec Lyon (1e).

Le buteur des fennecs s’est officiellement engagé hier mercredi après-midi pour une durée de dix-huit mois avec le club Français ( Lyon), lors de sa première conférence de presse en marge de sa signature, Slimani a déclaré, « j’arrive dans une équipe qui occupe la première place dans son championnat. Une équipe qui joue bien et qui marque des buts, et je suis là pour l’aider à aller encore plus loin, notamment, en lui apportant mon expérience et ma combativité sur le terrain »

Évoquant ses ambitions, l’enfant prodige de Cheraga a affirmé qu’il est déterminé à participer à la lutte pour le titre avec son club, « Lyon joue chaque année les premières places. C’est un club ambitieux, qui joue régulièrement avec l’objectif de participer à la Ligue des Champions, et j’espère l’aider dans cette perspective » a ajouté le fer de lance des Verts »

Concernant son choix de signer a Lyon, sachant qu’il a reçu plusieurs d’autres offres Slimani affirme, « Lorsque j’étais jeune, je suis venu dans la région, plus précisément à Givors, pour participer à des tournois avec mon ancienne équipe. Donc, je connais relativement bien la région et le club, sans oublier le fait que mon coéquipier en équipe nationale, Benlamri, qui m’a dit beaucoup de bien des joueurs et du coach ».