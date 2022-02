Après sa mésaventure avec le MCO, Guedioura signe en Angleterre

Rocambolesque, Adlène Guedioura trouve un nouveau club et s’engage, contrairement à la fois précédente, officiellement avec cette équipe. L’international algérien avait vécu ces derniers jours une situation critique et embrumée. En effet, il s’agit du club de Burton Albion. Ce dernier évolue en League One, l’équivalant de la 3ᵉ division anglaise.

Adepte du jeu physique et amoureux des terrains anglais, Adlène Guedioura n’a pas rencontré de grandes difficultés à trouver et s’engager définitivement avec ce club du centre du royaume.

Une perte pour le championnat algérien ?

La signature de Guedioura avec le Mouloudia d’Oran était imminente. L’international algérien était vu comme le prochain maître du jeu pour l’équipe oranaise. Hélas, la direction de Youcef Djebbari n’a pas réussi à obtenir une dérogation spéciale pour signer le milieu de terrain de l’équipe d’Algérie.

Guedioura a finalement choisi l’option de signer dans un autre club qui l’aidera à trouver son niveau afin d’être prêt au cas où le sélectionneur Djamel Belmadi ferait appel à lui. Le joueur est heureux de pouvoir rechausser les crampons « Je suis très reconnaissant d’avoir eu cette opportunité. Je connais déjà le manager de l’équipe. On a travaillé ensemble à Nottingham Forest, par le passé. Je suis heureux de le retrouver. J’ai eu l’occasion de jouer ici quelques fois, c’est un bon club. Je veux avoir du temps de jeu ici et j’espère que cela peut m’aider à montrer que je suis disponible pour jouer à nouveau pour mon pays » dit-il après sa signature avec le club de Bruton Albion.

Connu pour son engagement physique et ses sacrifices sur le terrain, Guedioura a finalement choisi le championnat qui est le mieux adapté à son style de jeu.