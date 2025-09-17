Après sa flambée sur le marché noir, l’euro se stabilise : voici ses nouveaux taux de change

Après une envolée remarquée la semaine dernière, l’euro marque une pause sur le marché informel de change. Les cambistes d’Alger et d’autres grandes villes annoncent une certaine stabilité dans les transactions, aussi bien à l’achat qu’à la vente. Voici les cours de change en vigueur aujourd’hui.

Sur le marché noir, la monnaie européenne s’échange actuellement autour de 263 et 263,5 dinars à la vente, tandis que son cours à l’achat se situe entre 261 et 261,5 dinars. Concrètement, un billet de 100 euros se négocie entre 26 300 DA et 26 350 DA pour les vendeurs, et entre 26 100 DA et 26 150 DA pour les acheteurs.

Sur le marché officiel, la situation demeure plus stable. La Banque d’Algérie affiche ce mercredi un taux d’achat de 152,47 dinars pour un euro et un taux de vente fixé à 152,51 dinars. L’écart entre les cours officiels et ceux du marché parallèle reste donc particulièrement marqué, reflétant les tensions persistantes entre l’économie réelle et l’économie informelle.

Hausse de l’euro sur le marché noir : quels en sont les facteurs ?

Cette stabilité intervient après une semaine de hausse soutenue qui a rapproché l’euro de son record historique face au dinar, frôlant les 265 dinars. Plusieurs facteurs expliquent cette progression. La fin de l’été a d’abord créé un déséquilibre notable entre l’offre et la demande. Avec le retour de nombreux Algériens de l’étranger, la quantité de devises disponibles sur le marché parallèle a fortement diminué, accentuant la pression sur les cours.

🟢 À LIRE AUSSI : Le pétrole algérien tombe du podium : voici le nouveau classement régional (OPEP)

Un autre élément vient renforcer cette tendance. Depuis le 15 septembre, les importations de véhicules neufs et de moins de trois ans ont officiellement repris via les ports d’Alger et d’Oran. Cette reprise stimule la demande en devises, notamment en euros, de la part des importateurs, ce qui contribue à maintenir la monnaie européenne à un niveau élevé.

Quels sont les taux de change des autres devises ?

Outre l’euro, les autres principales devises affichent, elles aussi, une relative stabilité sur le marché des changes, aussi bien officiel qu’informel.

Sur le marché parallèle, le dollar américain s’échange actuellement à 227 dinars à l’achat et 230 dinars à la vente. La livre sterling, toujours très demandée par les cambistes, atteint 301 dinars à l’achat et 305 dinars à la vente. De son côté, le dollar canadien reste lui aussi stable avec un cours de 161 dinars à l’achat et 163 dinars à la vente.

🟢 À LIRE AUSSI : DV Lottery 2027 : les États-Unis rendent les inscriptions payantes

Dans les guichets bancaires, les chiffres demeurent tout aussi stables. La Banque d’Algérie affiche le dollar américain à 129,10 dinars à l’achat et 129,11 dinars à la vente. La livre sterling se fixe à 176,05 dinars à l’achat contre 176,10 dinars à la vente. Enfin, le dollar canadien se maintient à 93,82 dinars pour l’achat et 93,84 dinars pour la vente.