Après sa faute grave, le club de Coritiba présente ses excuses au peuple algérien

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club brésilien de Coritiba a présenté ses excuses au peuple algérien. En effet, après la bourde commise par le nouveau club de l’international algérien, Islam Slimani, l’heure était aux excuses hier soir.

Ainsi, publiant une illustration déformée de la carte de l’Algérie, le club de Coritiba a été largement critiqué sur la toile. Une gravissime faute qui, en toute logique, n’a pas été au goût des internautes algériens et a été décriée et signalée massivement.

Essayant de rectifier le tir, les Verdão ont écrit sur Twitter, « Nous regrettons profondément l’erreur opérationnelle commise hier en publiant une image incomplète de la carte de l’Algérie dans nos réseaux officiels », dit le club de la première division brésilienne.

Accompagnant son message d’excuse de la réelle illustration de la carte de l’Algérie, le nouveau club du buteur historique de la sélection nationale a ajouté, « Nous soulignons notre plus grand respect pour le pays, son peuple et son histoire, à qui nous excusons sincèrement. Nous soulignons également que l’intention de la publication était précisément de souligner ce sentiment », lit-on.

Slimani rejoint un club du championnat brésilien : c’était écrit !

En passe de devenir le premier joueur algérien a évolué au Brésil, Islam Slimani continue de marquer, au fer rouge, sa carrière. En rejoignant les rangs de Coritiba, Slimani renouera avec un souvenir historique qui restera à jamais dans la mémoire des supporters algériens.

En effet, le 26 juin 2014, Slimani a permis aux Verts de décrocher une qualification historique au second tour de la Coupe du monde en inscrivant le but salvateur à l’heure du jeu contre la Russie. Un match que le stade de son nouveau club, l’Arena da Baixada à Curitiba, a accueilli.

Revenant sur l’avancement du transfert de Slimani, le club de Coritiba a communiqué, « Le club envisage l’embauche d’Islam Slimani. L’attaquant a déjà signé un pré-contrat et arrive à Curitiba plus tard cette semaine pour subir des examens médicaux et, après, signer définitivement le contrat », explique le club sur ses réseaux.