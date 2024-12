Après plus de 10 ans d’arrêt… L’Algérie relance ses anciennes mines d’or

Le PDG du groupe minier industriel Sonarem, Belkacem Soltani, a annoncé que la production d’or en Algérie devrait augmenter considérablement dans les prochaines années. Cette hausse est principalement due à la relance prochaine des mines d’or d’Amesmassa et Tirek, situées dans la wilaya de Tamanrasset, après plus de 10 ans d’arrêt.

Dans une déclaration à l’APS, Soltania précisé qu’environ 46 licences ont été délivrées en 2024 à des entreprises souhaitant exploiter des gisements aurifères. Il a également souligné que la production nationale de ce métal précieux a dépassé les 351 kilogrammes entre 2022 et décembre 2024.

Concernant l’avancement des grands projets miniers structurants, Soltani a assuré qu’ils progressaient à un rythme soutenu, conformément aux objectifs fixés et aux études de faisabilité réalisées. Il a affirmé que ces projets seraient livrés dans les délais impartis.

Il s’agit notamment de la mine de fer de Gara Djebilet (Tindouf), de la mine de phosphate intégrée de Bled El Hadba (Tébessa) et de la mine de zinc et de plomb Tala Hamza-Oued Amizour (Béjaïa).

Le PDG a ajouté que le complexe mettrait en œuvre tous les moyens matériels et humains nécessaires pour mener à bien ces projets structurants, conformément aux instructions du président de la République qui a appelé à leur réalisation dans les plus brefs délais, compte tenu de leur impact considérable sur l’économie nationale.

Mines : Sonaram enregistre 200 millions de dollars d’exportations en 2024

Parallèlement à ces projets, le complexe industriel minier Sonaram a réalisé des exportations de l’ordre de 200 millions de dollars en 2024, selon le même responsable. Plus de 193 millions de dollars de ces exportations proviennent du phosphate.

Dans une déclaration à l’APS, Soltani a affirmé que le complexe et ses 12 filiales ont pratiquement atteint tous les objectifs fixés pour cette année, notamment le lancement de plusieurs projets programmés.

Il a souligné que ces résultats positifs sont le fruit de la mise en œuvre de la stratégie du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à réduire les importations de matières premières, à satisfaire les besoins du marché national et à augmenter les exportations hors hydrocarbures.

Le responsable a également annoncé que de nouveaux projets devraient entrer en service en 2025, notamment une usine de production de carbonate de calcium de haute pureté à Bounouara, dans la commune d’El-Khroub (Constantine). Cette usine permettra de créer de nombreux emplois directs et d’améliorer la qualité des produits dérivés du carbonate de calcium.

Soltani a précisé que la stratégie du complexe pour 2025 est axée sur le développement du capital humain, en particulier sur le recrutement de compétences spécialisées dans tous les domaines, ainsi que sur la formation des cadres et des travailleurs pour suivre l’évolution technologique du secteur.

Cette stratégie repose également sur l’ouverture de nouvelles mines, en s’appuyant sur les résultats du programme minier de prospection et d’exploration de ressources minérales lancé en 2021. Ce programme a permis de découvrir des ressources minérales à haute valeur ajoutée, telles que le feldspath, le lithium, l’uranium et divers types de pierres précieuses.

Concernant l’ouverture du secteur minier algérien aux investissements étrangers, Soltani a révélé avoir reçu plusieurs offres d’investissement de la part de sociétés chinoises, malaisiennes, belges et indonésiennes.

En résumé, Sonaram a connu une année 2024 très positive grâce à la mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse visant à développer le secteur minier algérien. Les exportations ont fortement augmenté, de nouveaux projets sont en cours de réalisation, et le complexe s’ouvre de plus en plus aux investissements étrangers. Ces résultats sont de bon augure pour l’avenir du secteur minier algérien.