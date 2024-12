Après « Petite Casbah », France TV lance les mini-épisodes « Raconte-moi l’Algérie »

France Télévision a lancé, il y a quelques semaines, la nouvelle série, « Petite Casbah ». Un dessin animé qui raconte, à hauteur d’enfant, l’Algérie aux prémices de la guerre d’Indépendance, à travers les aventures de quatre jeunes amis. Désormais, « Petite Casbah » est disponible sous forme de mini-épisodes, baptisés « Raconte-moi l’Algérie.

Coécrit par Alice Carré et la romancière Alice Zeniter et réalisé par Antoine Colomb, ce dessin animé destiné aux 6-10 ans plonge les spectateurs dans le quotidien de quatre enfants de la Casbah et de Beb El Ouad, issus de diverses communautés. En toile de fond, une Alger des années 50 sublimée par des couleurs vives et un magnifique travail sur la lumière.

France TV lance les mini-épisodes « Petite Casbah, raconte-moi l’Algérie »

Cette série animée offre la possibilité d’ouvrir un dialogue intergénérationnel sur l’Algérie, à une époque où les grands-parents d’aujourd’hui avaient l’âge de ces téléspectateurs. Dans sa suite, France TV a décidé de lancer les mini-épisodes « Raconte-moi l’Algérie« .

Ce dessin animé se décline désormais sur Lumni.fr sous forme d’une collection de six modules éducatifs. À travers les principaux personnages de la série et l’histoire des origines de chacun, ils retracent les différentes vagues de migration qui ont peuplé le pays.

« Dans la vieille ville d’Alger en 1955, Berbères, Juifs, Arabes, Espagnols, Français vivent ensemble. Quelles sont leurs origines ? D’où viennent-ils ? Alors que la guerre pour l’indépendance de l’Algérie commence, c’est leur histoire qu’on vous fait découvrir dans « Petite Casbah, raconte-moi l’Algérie« , annonce Okoo France TV.

Petite Casbah se décline en livres et en bande dessinée

Mais ce n’est pas. Les jeunes téléspectateurs pourront découvrir « Petite Casbah » sous d’autres formes. En effet, la série animée se décline aussi en livre documentaire, intitulé « Petite Casbah, 1965 : Philippe et Khadidja racontent leur guerre d’Algérie ».

Écrit par Laura Orban et Sylvain Pattieu, le livre prend la forme d’un échange de lettres entre deux personnages : Khadidja et Philippe. L’ouvrage, destiné aux enfants de huit ans, raconte de façon accessible dix années agitées par la guerre de révolution puis par l’Indépendance.

De son côté, Capucine Lewalle a décidé de sortir l’adaptation de « Petite Casbah » en bande dessinée. D’ailleurs, par ce travail, elle tente de montrer comment une histoire d’amitié entre quatre enfants issus de milieux sociaux différents est capable de dépasser la haine et les préjugés des adultes.

