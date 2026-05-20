Après Pékin et Guangzhou, Air Algérie vise une nouvelle grande ville chinoise

Air Algérie accélère son offensive en Chine. Déjà présente à Pékin et Guangzhou, la compagnie nationale met désormais le cap sur Shanghai. Cette ville est l’un des poumons économiques majeurs de l’Asie. Air Algérie va y ouvrir une nouvelle liaison stratégique.

L’annonce a été faite dans un premier temps par le directeur général d’Air Algérie, en l’occurrence Hamza Benhamouda. Ensuite, elle a été confirmée plus tard par l’ambassadeur de la Chine en Algérie, Dong Guangli.

L’ouverture de cette ligne stratégique confirme les ambitions croissantes du transporteur aérien national sur le marché asiatique.

Bientôt une nouvelle ligne vers Shanghai au programme d’Air Algérie

Pour s’affranchir de ses marchés européens traditionnels et contrer les géants du Golfe, de Turquie et d’Europe, Air Algérie pivote vers l’Afrique et l’Asie. Cette stratégie de diversification vise un but précis : propulser l’aéroport d’Alger au rang de hub de transit incontournable dans la région.

Interrogé par DZ News, l’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, a officialisé l’existence de pourparlers pour connecter Alger à Shanghai. De plus, le diplomate chinois a ainsi précisé : « Comme tout le monde le sait, il y a déjà des vols directs entre Alger et Pékin, Alger–Guangzhou et bientôt peut-être Alger–Shanghai« .

Début avril, le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, avait déjà annoncé la couleur en évoquant cette future liaison stratégique. Si le calendrier est tenu, Shanghai rejoindra Pékin et Guangzhou. Cette ville deviendra la troisième escale chinoise du transporteur national.

Shanghai représente un enjeu hautement stratégique pour Air Algérie. Ce géant financier et hub mondial majeur attire chaque année des millions de voyageurs. Cela ouvre d’immenses opportunités commerciales, professionnelles et touristiques.

Nouvelles lignes vers Varsovie et quatre villes africaines en 2026

Air Algérie accélère son déploiement international pour l’année 2026 grâce au renouvellement progressif de sa flotte. En plus de la liaison vers Shanghai prévue pour l’hiver 2026 et de l’ouverture d’une ligne vers Varsovie en Pologne, la compagnie nationale renforce sa présence sur le continent africain. En plus du vol vers Libreville au Gabon qui est déjà programmé, quatre autres destinations majeures suivront durant l’année : Luanda, Maputo, Accra et Lagos.

Cette stratégie de croissance s’accompagne d’une alliance étroite avec la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA) et Air Algérie Cargo. Celle-ci est concrétisée par la signature d’un accord pour la création d’un nouveau centre de fret aérien. Parallèlement, le Terminal 1 de l’aéroport va être réaménagé pour accueillir spécifiquement les vols à bas coût (low-cost).

Par ailleurs, pour soutenir l’augmentation du trafic, qui devrait franchir le seuil des 11 millions de passagers en 2026, l’aéroport d’Alger se transforme en un hub régional moderne. Dès l’été prochain, les voyageurs bénéficieront de formalités accélérées grâce à la reconnaissance biométrique, à l’enregistrement intelligent et à l’installation de cabines de repos pour le transit.

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