Après Oran, Ténès frappée à son tour : un stock clandestin de ce produit subventionné saisi

L’étau se resserre sur les prédateurs du marché. À Ténès, une opération de grande envergure menée par les services de la sûreté de daïra a permis de débusquer un stock clandestin d’huile subventionnée, destiné à alimenter la spéculation.

En effet, ce samedi, un communiqué de la sûreté de wilaya a officialisé la réussite d’un coup de filet stratégique dans la cité côtière de Ténès.

Tout commence par un travail d’ombre. Agissant sur la base de renseignements précis, les enquêteurs de la police, travaillant de concert avec les inspecteurs de la Direction du Commerce, ont ciblé une résidence privée. Loin des étals officiels, c’est au domicile d’un commerçant quinquagénaire que le pot-aux-roses a été découvert.

Échec au monopole à Ténès : La police saisit 1 500 litres de ce produit subventionné

Le bilan est sans appel : 1 475 litres d’huile de table subventionnée, soigneusement dissimulés. Ce « trésor » liquide n’attendait qu’une chose : que la tension monte sur le marché pour être revendu à prix d’or, au mépris des régulations étatiques et du besoin citoyen.

Le procédé est classique mais redoutable : créer une pénurie artificielle en retirant le produit de la circulation pour mieux spéculer sur sa rareté. En asséchant les circuits de distribution locaux, le mis en cause espérait générer un profit illicite sur le dos de la collectivité. Une ambition brisée par l’intervention coordonnée des services de sécurité sous l’égide du parquet compétent.

La réponse de l’État ne s’est pas fait attendre. Le suspect a été présenté ce samedi devant les autorités judiciaires près le tribunal de Ténès. Il devra désormais répondre de chefs d’accusation lourds : spéculation illicite et détention de marchandises de large consommation à des fins de monopole.

Cette affaire à Ténès n’est pas isolée et s’inscrit dans un contexte de répression judiciaire sans précédent. Il y a à peine quatre jours, le tribunal d’Oran a envoyé un signal de fermeté absolue. Un commerçant, identifié sous les initiales (Z.M.), a été condamné à une peine exemplaire de 12 ans de prison ferme assortie d’une amende de 300 000 DA.

Ce dernier avait été pris en flagrant délit de stockage de près de 3 000 litres d’huile dans une annexe de son local commercial. En plus de la réclusion, la justice a ordonné la confiscation de la marchandise et la publication du jugement dans la presse nationale pour servir d’avertissement.