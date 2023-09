Après-midis libres le mardi et jeudi pour les élèves de ces deux années primaires

Le ministère de l’Éducation nationale a rendu public le calendrier ministériel relatif à l’organisation du temps scolaire au niveau primaire.

Il a été décidé d’ajouter le jeudi soir aux jours de congé des élèves de première et deuxième année du primaire, en plus du mardi soir. Selon ce calendrier, la durée des cours pour les enseignants de langue arabe en primaire a été réduite à 17 heures.

De plus, une heure et demie de sessions de rattrapage ont été supprimées, tandis qu’une heure et demie supplémentaire a été attribuée aux cours d’anglais en quatrième année.

L’objectif : une rentrée réussite

Le ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, avait émis des instructions aux walis pour superviser de manière exhaustive tous les aspects de l’organisation, en vue d’assurer une rentrée scolaire réussie et sécurisée pour l’année académique 2023-2024 au niveau de l’école primaire.

Selon un communiqué émis par le ministère ce mardi, cette directive accorde une grande importance à la qualité des services éducatifs offerts ainsi qu’à la préparation des écoles primaires et de leurs infrastructures de soutien.

Il a été souligné que toutes les structures scolaires destinées à accueillir les élèves doivent être opérationnelles avant le début de l’année scolaire. Cette mesure vise à réduire la pression éventuelle dans certaines régions et à garantir qu’elles répondent à toutes les exigences essentielles, tout en effectuant divers travaux de maintenance.

La sécurité des environs des écoles primaires est également mise en avant, avec une attention particulière à la sécurité routière, en coordination avec les services de sécurité, afin d’assurer la protection des étudiants.