Après Mendy, Ederson rend un bel hommage à Riyad Mahrez

Visiblement, Riyad Mahrez a laissé son empreinte à Manchester City. Un ex-coéquipier a rendu un bel hommage au capitaine des Verts, au moment où il continue à essuyer les critiques en Algérie en raison de sa baisse de forme.

En effet, il s’agit du gardien de but international brésilien, Ederson. Interviewé par un média brésilien, le joueur a été interrogé sur le joueur le plus impressionnant avec lequel il a évolué à Manchester City. Il devait choisir entre Bernardo Silva, Leroy Sané, João Cancelo, Savinho et Riyad Mahrez.

Sans hésitation, il a choisi le capitaine de la sélection nationale, même au détriment de son compatriote, Savinho, la pépite brésilienne qui monte en puissance. Un bel hommage du portier des Citizens envers Riyad mais aussi une preuve de plus que ce dernier a marqué son passage à Man City par son énorme talent et sa grande contribution aux différents titres décrochés par le club mancunien entre 2018 et 2023.

Cet hommage intervient quelques heures après la gratitude de Benjamin Mendy envers l’attaquant algérien. L’arrière latéral français a révélé, rappelons-le, que Mahrez l’avait aidé financièrement lorsque Manchester City avait cessé de le payer en raison de sa poursuite judiciaire.

Rappelons qu’Ederson avait regretté le départ de Riyad Mahrez vers Al-Ahli Saudi l’année passée. « Mon frère, je te souhaite bonne chance dans ce nouveau voyage. Tu vas me manquer », avait-il écrit sur une story sur son compte Instagram.