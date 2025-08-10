Après Marwa Boughachiche, une autre Marwa, 17 ans, portée disparue à Chlef : appel urgent à témoins

La brigade de protection des personnes vulnérables relevant du service de la police judiciaire de la wilaya de Chlef a lancé, ce samedi, un appel urgent à témoins après la disparition inquiétante de Bouhali Marwa, âgée de 17 ans et résidant dans la cité des 50 logements, commune d’Oum Drou.

D’après un communiqué officiel, la disparition a été signalée aux autorités le 27 juillet 2025 par la famille, inquiète de ne plus avoir de nouvelles. Depuis, la Sûreté de wilaya a mobilisé toutes ses ressources humaines et techniques, y compris des équipes spécialisées et des dispositifs de surveillance renforcés.

Un avis de recherche a été diffusé sur l’ensemble du territoire national, relayé par les médias et les réseaux sociaux afin de toucher le plus large public possible.

Les forces de l’ordre invitent toute personne détenant des informations, même partielles, à contacter les numéros d’urgence 1548 / 17 / 104, à utiliser l’application « Allo Chorta« , ou à envoyer un message privé via la page Facebook officielle de la police de Chlef.

Un contexte sensible après l’affaire Marwa Boughachiche

Cet appel à témoins intervient dans un climat encore marqué par l’émotion suscitée par le drame de Marwa Boughachiche, une collégienne de 12 ans originaire de Constantine, enlevée en mai dernier et retrouvée morte plus d’un mois plus tard dans la forêt de Djebel El Ouahch.

Cette affaire, qui avait bouleversé l’Algérie entière, avait mis en lumière l’importance d’une réaction rapide et coordonnée lors des disparitions de mineurs. Elle avait également révélé le rôle crucial des citoyens, dont les témoignages peuvent souvent orienter les enquêtes dans leurs phases les plus critiques.

Dans ce nouveau dossier, les autorités espèrent que la sensibilisation du public permettra de retrouver Bouhali Marwa saine et sauve. Elles insistent sur le fait que chaque détail, même apparemment insignifiant, peut s’avérer déterminant pour localiser la jeune fille.

Les enquêteurs rappellent que la rapidité d’action, la vigilance collective et la solidarité nationale sont des atouts majeurs. Dans ces situations, le temps est un facteur clé : agir vite peut faire toute la différence et mettre un terme à l’angoisse d’une famille en détresse.

