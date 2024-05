Après Mahrez, Chaïbi répond à Petkovic

Non-convoqué pour le stage du mois de juin, Farès Chaïbi a réagi. Contrairement, à Riyad Mahrez, il a choisi une autre façon pour répondre au sélectionneur national Vladimir Petkovic.

Comme tout le monde le sait, c’est hier que Vladimir Petkovic a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de juin. L’une des grandes surprises, c’est celle de la mise à l’écart de Farès Chaïbi.

Et pourtant, le joueur est compétitif et enchaine les bonnes performances avec Franckfurt en Bundesliga. Les observateurs sont unanimes à dire que le sélectionneur national aurait dû convoquer Chaïbi plutôt qu’un certain Houssem Aouar, qui manque du temps de jeu dans les jambes et auteur d’une saison loin des attentes avec l’AS Rome.

Le technicien bosniaque a expliqué son choix. Selon lui, le niveau du jeune joueur de 21 ans est irrégulier avec son équipe. Il faut dire que l’explication de Petkovic n’a convaincu personne.

Chaïbi répond à Petkovic en dévoilant ses statistiques

Farès Chaïbi a bel et bien réagi à sa non-convocation en équipe d’Algérie. Mais contrairement à Riyad Mahrez, il a choisi une autre façon pour répondre au sélectionneur national.

En effet, il a publié ses statistiques dans une story sur son compte Instagram. On voit bien que l’international algérien est le joueur le plus décisif des cinq plus grands championnats au monde. Selon le site « Sofascore », spécialisé en statistiques, l’ex-milieu de terrain du FC Toulouse a contribué à 21 buts de son équipe cette saison, entre la Bundesliga et l’Europa Conference League. Il a même devancé certaines stars, entre autres l’étoile montante du football néerlandais, Xavi Simons.

Enfin, il est utile à signaler que la liste de Petkovic a été trop contestée. Certains choix n’ont convaincu personne. Reste à savoir maintenant si l’ancien sélectionneur suisse va réussir ses deux premières sorties officielles à la tête des Verts, respectivement face à la Guinée et à l’Ouganda, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026.