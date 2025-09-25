Après Luca Zidane, une autre nouveauté attendue dans la liste de Petkovic

La liste de Vladimir Petkovic pour le stage du mois d’octobre va connaître beaucoup de nouveautés. Outre Luca Zidane, Rafik Belghali ou encore Mehdi Dorval, Abderrahim Deghmoum, l’attaquant d’Al-Masry, pourrait être la surprise du technicien bosnien. Ce dernier brille actuellement dans le championnat égyptien et pourrait renforcer l’équipe d’Algérie.

Le rassemblement du mois de septembre approche à grands pas. L’équipe d’Algérie va disputer les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, respectivement face à la Somalie, le 9 octobre à Miloud Hadefi (Oran), et à l’Ouganda, le 14 octobre au stade Hocine Aït-Ahmed (Tizi-Ouzou).

Alors que la qualification pour le Mondial américain paraît une simple formalité, Vladimir Petkovic voudrait profiter de la prochaine trêve internationale pour essayer de nouveaux joueurs et injecter ainsi du sang neuf dans la sélection.

Des jeunes talents algériens à l’horizon

À cet effet, on doit s’attendre à des nouveautés. Outre Luca Zidane, le gardien de but de Grenade, trois joueurs prometteurs sont désormais dans le viseur : Mehdi Dorval (AS Bari), Rafik Belghali (Hellas Verona) et Samir Chergui (Paris FC). Ces défenseurs, âgés de 23 à 26 ans, se distinguent par leurs performances régulières en club et offrent des profils complémentaires aux cadres actuels de l’équipe d’Algérie.

Un autre joueur est également pressenti pour renforcer les Verts lors du prochain stage. Il s’agit d’Abderrahim Deghmoum, l’attaquant du club égyptien Al-Masry. Abderrahim Deghmoum figure dans la liste élargie de Vladimir Petkovic.

Selon le journal spécialisé Compétition, Abderrahim Deghmoum figure dans la liste élargie de Vladimir Petkovic. L’ancien joueur de l’ES Sétif impressionne depuis le début de la saison avec des statistiques remarquables : 4 buts et 5 passes décisives. Devenu le véritable métronome de son équipe, ses performances n’ont pas échappé à l’œil averti du technicien bosnien.

Deghmoum : une chance pour briller avec les Fennecs ?

À 27 ans, Deghmoum pourrait connaître sa première sélection avec les Fennecs lors des deux prochains matchs face à la Somalie et à l’Ouganda. Cette présélection envoie un message fort : les performances priment sur la destination, et chaque joueur méritant peut prétendre à une place en équipe nationale.

Cette possible convocation illustre la volonté de Petkovic de renouveler l’effectif algérien en s’appuyant sur des joueurs en forme, peu importe le championnat où ils évoluent. L’équipe d’Algérie se prépare activement pour les prochaines échéances.

