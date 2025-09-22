Après l’IATF, place au concret : l’import-export algérien se met en ordre de marche

Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a présidé une réunion d’évaluation ce dimanche afin d’examiner les mesures de régulation du commerce extérieur pour le second semestre 2025.

Cette rencontre stratégique a porté sur les procédures d’importation, le bilan des participations aux foires internationales et la création imminente de deux organismes nationaux dédiés à l’import et à l’export.

Ces instances s’inscrivent dans la vision présidentielle visant à diversifier l’économie et à booster les exportations hors hydrocarbures.

Rezig fait le point sur les importations : un réexamen des mesures en cours

La réunion tenue au nouveau siège du ministère a mobilisé les cadres du secteur pour un tour d’horizon complet. L’ordre du jour a intégré une révision des différentes mesures régissant le commerce extérieur.

Les discussions ont ciblé les opérations d’importation de biens et de services. Qu’il s’agisse de produits destinés à la revente en l’état ou de ceux relevant de l’équipement et du fonctionnement des entreprises.

Cet examen se base sur le programme prévisionnel établi pour les six prochains mois, indique un communiqué officiel.

Bilan et perspectives pour les exportations algériennes

Par ailleurs, l’évaluation globale des foires internationales ayant accueilli une participation algérienne a été présentée. Les participants ont également passé en revue le programme arrêté pour les salons prévus en Algérie et à l’étranger d’ici la fin de l’année.

Ainsi, l’objectif affiché est de mettre en valeur les potentialités nationales et de consolider la compétitivité du produit algérien sur les marchés extérieurs. Le dossier du mécanisme de compensation des opérations d’exportation, géré par le Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE), a aussi été évoqué au profit des entreprises nationales.

En outre, les grands contrats commerciaux conclus par des sociétés algériennes lors de la récente Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) ont été examinés.

Commerce extérieur : deux nouveaux organismes pour réguler les échanges

Un point central a porté sur les mesures pratiques entourant la création de deux nouvelles structures. L’Instance nationale d’exportation et l’Instance nationale d’importation sont sur le point d’entrer en vigueur.

Conçues comme des mécanismes centraux de régulation et d’organisation des opérations commerciales extérieures, elles répondent aux hautes orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Sa stratégie vise explicitement à diversifier l’économie nationale et à promouvoir les exportations en dehors du secteur dominant des hydrocarbures.

Le nouveau dispositif d’accompagnement pour les entreprises algériennes

En conclusion des travaux, le ministre Kamel Rezig a donné une série d’instructions précises. Il a exigé une finalisation rapide de l’étude des programmes prévisionnels des entreprises.

Le ministre a insisté sur l’impératif d’un contact direct avec les sociétés concernées. Recommandant de recevoir leurs représentants pour écouter leurs préoccupations.

Il a souligné la nécessité de leur assurer un accompagnement régulier pour garantir une mise en œuvre optimale des programmes.

Le ministre a également ordonné d’accompagner les entreprises nationales ayant signé des contrats lors de l’IATF 2025. Afin de renforcer la présence algérienne sur les marchés régionaux et internationaux.