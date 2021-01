Après l’Espagne, les harragas Algériens privilégient l’Italie

La pandémie du Coronavirus (Covid-19), qui a frappé de plein fouet le monde en 2020, a fortement impacté les chiffres de l’immigration clandestine. En effet, ces derniers auraient enregistré une baisse à causes des restrictions liées à la crise sanitaire. Cependant, les chiffres de l’immigration clandestine restent effrayants et indiquent que pour les harragas Algériens, l’Espagne et l’Italie sont les destinations les plus privilégiées.

Selon l’Agence européenne de surveillance des frontières Frontex, les chiffres de l’immigration clandestine en destination de l’Europe ont baissé en 2020 à cause des restrictions liées à la pandémie du Coronavirus (Covid-19)

Cependant, le bassin Méditerranéen a été le théâtre de plusieurs tentatives d’immigration vers le continent européen, plus spécialement vers l’Espagne et l’Italie, qui sont les deux destinations les plus convoitées par les migrants maghrébins, notamment les Algériens.

En effet, durant l’année 2020, pas moins de 1458 Algériens (sur un total de 34 100 migrants) sont arrivés clandestinement en Italie et pas moins de 11200 autres (sur un total de 41000 migrants) sont arrivés en Espagne au cours de la même année.

L’Algérie en 4ᵉ position

Dans son communiqué, Frontex a indiqué que les tentatives d’immigration illégale via la Méditerranée occidentale et orientale ont enregistré une baisse en 2020, respectivement de 29 et de 13 %, et a classé les Syriens en tête de liste du classement des immigrés illégaux au sein de l’Union européenne.

Sur ce même classement, les Algériens occupent la quatrième position, après les Marocains et les Tunisiens, parmi le 124000 personnes qui ont rejoint le territoire européen illégalement en 2020.

Malheureusement, ces chiffres nous renvoient aux multiples tentatives d’immigration clandestine interceptées sur les côtes Algériennes et européennes, notamment en Espagne et en Italie, mais aussi à tous ceux qui ont perdu la vie au cours de ce périple, ou encore à ceux qui sont portés disparus depuis leur départ.