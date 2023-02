Après les USA et Tokyo, la cuisine algérienne fait sensation à Dubaï

Aujourd’hui, Les Émirats arabes Unies attirent de plus en plus de personne, en particulier Dubaï. Avec ses paysages dignes des plus belles cartes postales, ces infrastructures suivant les normes internationales, Dubaï propose également de nombreuses opportunités professionnelles qui ne passent pas inaperçues auprès de la main d’œuvre étrangère.

En effet, de nombreux Algériens choisissent cette ville pour s’y installer. Cependant, au fil du temps, la nostalgie trouve son chemin vers le cœur de ces ressortissants, ces derniers partent à la recherche de cette touche algérienne qui pourra combler ce manque.

Dans ce sillage, se distingue le Aurès restaurant. Ce restaurant algérien fait un grand succès à Dubaï en proposant les délicieuses spécialité algérienne.

Mtewem, Couscous, Tajine Zitoune ou encore Karantika, l’Aures restaurant propose en son menu des spécialités algériennes qui font voyager la diaspora jusqu’à leur pays natal. Le restaurant Aures est reconnu parmi l’un des meilleurs établissements dans cette ville, notamment par les pages des touristes étrangers.

Comme on peut le constater sur ces réseaux sociaux, le restaurant attire de nombreuses personnalités qui se font un plaisir de déguster, mais aussi de découvrir à quoi ressemble la cuisine algérienne. Bien évidement, cet établissement n’est pas le seul à représenter l’Algérie aux Émirats arabes unies, mais grâce à la qualité de ces services, il a réussi à séduire les plus gourmands.

We would like to congratulate the Aures restaurant in Dubai which makes only typical Algerian dishes & which is rated at almost 5 stars in several foreign tourist pages & even recognized as one of the best in Dubai.

— Algeria Project (@Algeria3New) February 4, 2023