Après les rumeurs, le port de Skikda révèle le volume quotidien de voitures importées

Le port de Skikda fait l’objet de rumeurs sur les réseaux sociaux concernant la présence supposée de déchets métalliques entravant ses activités et la gestion des voitures importées.

L’Entreprise Portuaire de Skikda publie un communiqué pour rétablir les faits et détailler la gestion réelle de ces résidus issus des opérations portuaires. Tout en dévoilant le flux des importations automobiles traitées quotidiennement.

Des déchets métalliques liés au déchargement des véhicules, sans impact sur le fonctionnement des entreprises

Selon l’entreprise, les déchets métalliques observés dans la zone de dégagement proviennent essentiellement du déchargement quotidien de 60 à 70 conteneurs de voitures.

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Ces résidus correspondent aux supports et pièces métalliques utilisés pour fixer les véhicules à l’intérieur des conteneurs lors de l’exportation ou de l’importation. Il s’agit de déchets « normaux » générés par l’activité portuaire et non d’un dysfonctionnement du site.

Ainsi, l’Entreprise Portuaire de Skikda assure que ces déchets ne constituent en aucun cas un obstacle pour les entreprises présentes. Ni pour le bon déroulement des opérations dans la zone.

Le port collecte et organise régulièrement les résidus conformément aux procédures en vigueur. Ce qui garantit un espace logistique propre et fonctionnel.

Port de Skikda : entre 200 et 300 voitures importées sont traitées et livrées chaque jour

Pour maintenir la propreté et l’ordre dans la zone de dégagement, la société de coordination logistique SIL, en charge de la gestion de cette zone, a signé un contrat avec la Société Nationale de Récupération afin de collecter et évacuer les déchets métalliques de façon périodique.

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Ce dispositif permet de gérer efficacement les résidus générés par le déchargement quotidien des véhicules. Dont 200 à 300 voitures sont traitées et livrées à leurs propriétaires chaque jour.

L’institution rappelle l’importance de vérifier les informations auprès de sources officielles. Et se réserve le droit d’agir légalement contre toute diffusion d’informations pouvant nuire à sa réputation.

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