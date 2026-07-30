Après les orages, la chaleur revient : la météo qui attend l’Algérie dès ce vendredi

Météo Algérie a émis de nouvelles alertes pour ce jeudi 30 juillet, plaçant plusieurs wilayas sous vigilance en raison d’orages, de pluies localement soutenues, de vents de sable et d’une canicule persistante. Les prévisions annoncent également la poursuite de certains phénomènes météorologiques vendredi, notamment dans l’Ouest et le Sud du pays.

Selon les services de L’Office national de la météorologie (ONM), des pluies accompagnées d’orages sont à prévoir ce jeudi sur plusieurs wilayas de l’Ouest et du Sud. Les précipitations concerneront El Bayadh, Naâma, Béchar et Béni Abbès. L’activité orageuse s’étendra également à Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, où des cellules orageuses sont attendues au cours de la journée.

Les météorologues mettent également en garde contre des vents forts accompagnés de soulèvements de sable, qui toucheront les wilayas d’El Bayadh, Naâma et Béchar, avec un risque de réduction de la visibilité sur plusieurs axes routiers.

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Météo du vendredi 31 juillet : que disent les prévisions ?

En parallèle, la canicule se poursuit dans le Grand Sud. Les wilayas d’Adrar et Tindouf restent concernées par un épisode de fortes chaleurs, avec des températures particulièrement élevées.

Les prévisions pour le vendredi 31 juillet annoncent la poursuite de l’instabilité sur une partie du Sud-Ouest. Des orages sont attendus dans les wilayas de Béchar, Béni Abbès et Naâma.

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Des vents forts accompagnés de soulèvements de sable continueront par ailleurs de souffler sur In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

Enfin, les services météorologiques prévoient le retour de la canicule sur le nord-ouest du pays, avec une vague de chaleur attendue dans les wilayas d’Aïn Defla, Chlef et Relizane, marquant une nouvelle hausse des températures après plusieurs jours de conditions météorologiques contrastées.

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Un séisme de magnitude 3,7 enregistré à Souk Ahras

Par ailleurs, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a annoncé avoir enregistré une secousse tellurique ce jeudi 30 juillet 2026 à 08h21, d’une magnitude de 3,7 sur l’échelle de Richter. Le CRAAG a localisé l’épicentre de cette secousse à 4 km au nord d’Aïn Soltane, dans la wilaya de Souk Ahras.