Après les incendies, Tebboune fixe le cap : réparation, justice et retour des services

Une série de décisions vient d’être arrêtée au sommet de l’État pour effacer les stigmates des feux de forêts ayant ravagé plusieurs wilayas. Réuni avec les principaux responsables civils et militaires du pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tracé une feuille de route articulée autour de trois axes : traduire les responsables devant la justice, remettre en service les réseaux vitaux et dédommager les familles frappées par les incendies en Algérie.

La rencontre était entièrement consacrée à la gestion de l’après-catastrophe, c’est-à-dire au traitement des dégâts et des séquelles laissés par ces sinistres. Avant d’entamer les travaux, l’assistance s’est recueillie en observant une minute de silence à la mémoire des victimes des régions du centre et de l’est.

Tebboune ordonne des poursuites contre les auteurs des départs de feu

Le volet judiciaire figure au premier rang des instructions présidentielles. Le chef de l’État a exigé que des mesures soient prises sans délai afin que toute personne mêlée au déclenchement de ces sinistres réponde de ses actes devant les tribunaux. Une orientation qui confirme la ligne de fermeté adoptée depuis le début de la saison estivale.

Cette exigence ne surgit pas de nulle part. Les investigations menées par les services de sécurité avaient déjà mis en évidence des anomalies dans la simultanéité de certains départs de flammes, un faisceau d’indices qui avait conduit le président à évoquer publiquement la piste criminelle fin août.

Le précédent existe déjà dans les dossiers instruits durant l’été. En juillet, les autorités avaient annoncé que les peines les plus sévères frapperaient les incendiaires, après confirmation du caractère volontaire de plusieurs foyers. La justice se retrouve donc à nouveau en première ligne.

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Eau, gaz, électricité et télécommunications rétablis en urgence

Deuxième chantier ouvert lors de cette réunion : la remise en marche des services essentiels. Les participants ont validé les dispositions permettant d’accélérer l’alimentation des localités sinistrées en eau potable, en gaz et en électricité, tout en réparant les infrastructures de téléphonie endommagées par les flammes.

Dans plusieurs villages de montagne, les poteaux calcinés et les canalisations touchées ont privé des familles entières de tout confort minimal. Le rétablissement de la couverture téléphonique constitue également un enjeu sécuritaire, puisqu’il conditionne l’alerte rapide en cas de nouveau départ de feu.

Ce chantier technique s’ajoute à celui, plus long, de la reforestation. Les pouvoirs publics ont promis que les massifs forestiers dévastés retrouveraient leur couvert végétal, notamment dans la région de Jijel, l’une des plus éprouvées.

L’indemnisation des sinistrés érigée en priorité nationale

Le président Tebboune a par ailleurs donné consigne de dédommager l’ensemble des personnes lésées par ces incendies. Habitations détruites, cheptel décimé, récoltes parties en fumée : le préjudice touche aussi bien le logement que les moyens de subsistance des populations rurales.

La mécanique administrative avait déjà été rodée quelques semaines plus tôt, lorsque les premières enveloppes destinées aux victimes des feux précédents commençaient à être libérées. Le nouvel embrasement du centre et de l’est a contraint l’État à relancer le dispositif à plus grande échelle.

En parallèle, la mobilisation citoyenne ne faiblit pas. Des convois partis de toutes les wilayas ont alimenté un formidable élan de solidarité vers les régions sinistrées, complétant l’action des institutions.

Un hommage solennel rendu aux victimes des incendies

Le recueillement observé au début de la réunion prolonge une séquence nationale marquée par l’émotion. Un deuil national de trois jours avait été décrété après l’annonce du bilan humain, signe de l’ampleur du choc ressenti dans le pays.

Le chef de l’État s’était également déplacé au chevet des blessés hospitalisés à Zéralda, où il avait salué le courage des secouristes et des victimes des incendies. Entre hommage et réparation, l’exécutif veut désormais montrer que la phase d’urgence cède la place à celle de la reconstruction.

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