Après les incendies, l’Algérie prépare une nouvelle loi sur la construction en zones forestières

Le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé ce mercredi l’installation officielle d’une commission multisectorielle. Cette structure doit élaborer une loi sur la construction et l’habitat dans les zones forestières.

Cette initiative vise à garantir la protection des populations. Elle cherche aussi à réduire les risques liés aux feux de forêt.

L’installation de cette commission s’inscrit dans les directives du président. Le chef de l’État avait donné ces orientations lors d’une réunion de travail tenue le dimanche 30 août 2026. Cette rencontre visait à traiter les conséquences des incendies de forêt survenus dans certaines wilayas de l’Est et du Centre du pays.

À LIRE AUSSI : Intempéries et risques d’inondations : l’Intérieur déploie son plan d’urgence national

Une commission largement représentative

La commission multisectorielle rassemble des représentants de divers secteurs ministériels. Le ministère de la Défense nationale y participe. Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports figure également parmi les membres.

Le ministère de la Justice complète cette liste. Les Finances, l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique participent aussi aux travaux. L’Agriculture, le développement rural et la pêche apportent leur expertise.

Le secteur de l’Énergie et des énergies renouvelables rejoint la commission. Les travaux publics et les infrastructures de base y sont représentés. Les ressources en eau et l’Environnement complètent cette liste institutionnelle.

Des représentants des organismes techniques du ministère de l’Habitat siègent également dans cette instance. Des délégués des écoles et universités nationales apportent leur expertise scientifique aux travaux.

À LIRE AUSSI : Incendies à Jijel : neuf suspects écroués après trois affaires d’incendies volontaires

Une mission de révision du cadre légal

La commission doit étudier et réviser le cadre législatif et réglementaire existant. Ce travail concerne les règles et normes techniques applicables à la construction en zones forestières. Les zones limitrophes de ces espaces entrent également dans le champ d’étude.

La commission doit ensuite élaborer un projet de loi encadrant ce domaine spécifique. Ce texte définira les conditions de construction et d’habitat dans ces territoires sensibles.

La commission dispose d’un délai de vingt jours pour finaliser son rapport. Ce délai démarre à partir de la date d’installation de cette instance.

Les travaux de la commission devront aboutir à une proposition concrète. Cette proposition portera sur un cadre juridique et réglementaire complet. Ce dispositif réglementera les conditions de construction et d’habitat dans les zones forestières du pays.

À LIRE AUSSI : Algérie Poste rend les envois gratuits vers les zones touchées par les incendies jusqu’à cette date