Israël a décidé de reconnaître officiellement la souveraineté du Maroc sur Sahara occidental. L’annonce a été faite ce lundi 17 juillet 2023 par le cabinet royal à Rabat qui cite une lettre que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a adressée au roi Mohammed VI.

Israël a décidé de « reconnaître la souveraineté du Maroc » sur le territoire occupé du Sahara occidental, a annoncé ce lundi le cabinet royal à Rabat. Benjamin Netanyahu a envoyé une missive au roi Mohammed VI l’informant de la décision de l’État d’Israël de « reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental », a indiqué le Palais royal.

🔴 A LIRE AUSSI > Sahara occidental : énième « crime économique » israélo-marocain

Dans le même courrier, le Premier ministre israélien a assuré au souverain du royaume qu’Israël examinait positivement « l’ouverture d’un consulat à Dakhla », une ville qui se situe dans la partie du Sahara occidental sous occupation marocaine.

En outre, Netanyahou a fait savoir que la position de son pays allait se « refléter dans tous les actes et les documents pertinents du gouvernement israélien ».

À Jérusalem, le bureau de Benjamin Netanyahu a précisé à l’AFP qu’« Israël confirme les détails contenus dans l’annonce » des autorités du Maroc.

Auparavant, précisément en décembre 2020, le Maroc et Israël ont convenu de normaliser leurs relations diplomatiques dans le cadre des Accords d’Abraham ; un processus de paix entre Israël et plusieurs pays arabes (Émirats arabes unis, Bahreïn, Soudan, Maroc) signé à Washington. Le dépositaire de cet accord était l’ancien président américain, Donald Trump.

En contrepartie de sa signature des Accords d’Abraham, Rabat avait obtenu de Donald Trump la reconnaissance de la « souveraineté marocaine » sur le Sahara occidental. L’ancien locataire de la Maison-Blanche, aujourd’hui dans le collimateur de la justice, avait annoncé sa décision le 10 décembre 2020.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020