Après les couleurs de l’arc-en-ciel, on déclare la guerre au chocolat

Les polémiques se suivent en Algérie, il y’a quelques semaines, les réseaux sociaux en Algérie bouillonnaient suite à une campagne annoncée puis menée par le ministre du Commerce, visant à sensibiliser sur les couleurs de l’arc-en-ciel (appelées aussi couleurs LGBT dans les pays occidentaux).

En effet, le ministère du Commerce a mené une campagne d’une semaine, à travers le territoire national, dans le but de sensibiliser, voire exterminer des objets faisant allusion aux couleurs LGBT. Cependant, cette campagne de sensibilisation a provoqué l’indignation de certains.

Après les couleurs de l’arc-en-ciel, en ce mois de février, c’est le chocolat qui est au cœur d’une nouvelle polémique.

C’est du côté de Guelma, que cela s’est produit, selon une note signée par la directrice de l’Education de cette wilaya, madame Keltoum Dinar, adressée aux directeurs des établissements scolaires de Guelma, ou elle a donné l’instruction de fouiller tous les élèves de façon systématique, dans tous les établissements scolaires à travers la wilaya, en particulier ceux du palier moyen et secondaire. En les instruisant de confisquer les chocolats en possession des élèves, que ce soit des garçons ou des filles. Mais aussi de les jeter après confiscation.

Cette note précise également que cette opération de fouille en vue de confisquer du chocolat aux élèves de la wilaya de Guelma, est valable tout au long de ce mois de février 2023.

Polémique suite à une vidéo de sensibilisation contre les couleurs arc-en-ciel

Lors de la semaine de campagne de sensibilisation contre les couleurs LGBT, une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux avait suscité l’indignation et la colère de certains. On y distinguait, plusieurs personnes dont un homme assez âgé, qui se trouvent dans une salle de classe primaire.

Ces personnes sur la vidéo étaient les membres d’une délégation indiquent chaque couleur de l’arc-en-ciel à part en faisant répété les enfants avant de leur expliquer que le rassemblement de toutes ces couleurs était une « mauvaise chose ».

« On ne doit pas les utiliser quand elles sont rassemblées. Quand on les trouve en vente, on n’achète pas. Celui qui en a à la maison qu’il les jette », suggère l’un d’entre eux.

De plus, un autre membre de la délégation explique ceci aux enfants : « Il faut que chaque couleur soit seule, séparée. Le bleu, le rouge pas ensemble ».

Cette vidéo n’a pas manqué de faire réagir les internautes, mais aussi plusieurs comptes connus et des artistes, qui n’ont pas manqué de dénoncer et de marquer leur indignation face à cette vidéo.