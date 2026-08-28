Après l’enfer des incendies, un immense élan de solidarité déferle sur les régions sinistrées en Algérie

À travers les quatre coins de l’Algérie, un large élan de solidarité se poursuit pour venir en aide aux victimes des feux de forêt qui ont ravagé, ces dernières 48 heures, les wilayas de Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou.

Cet élan solidaire s’est rapidement traduit par un paysage saisissant à travers tout le pays. Citoyens, associations et bénévoles se sont mobilisés dans l’urgence pour collecter et acheminer les produits de première nécessité vers les zones touchées, dans une tentative de soulager les familles ayant tout perdu face aux flammes.

Les aides collectées et expédiées comprennent de l’eau potable, des denrées alimentaires, du lait pour bébés, des produits d’hygiène, des médicaments, des matelas ainsi que divers équipements médicaux. Parallèlement, les appels aux dons se sont intensifiés sur les réseaux sociaux.

Dès les premières heures de la matinée, plusieurs camions chargés de produits de base ont pris la route vers Jijel et Béjaïa, les deux wilayas les plus durement éprouvées par le sinistre. D’autres convois d’aide humanitaire devraient suivre tout au long de la journée.

Citoyens et bénévoles au premier rang de l’entraide

Ces initiatives ne se sont pas limitées aux acteurs associatifs et aux organisations. De nombreux citoyens se sont engagés à titre individuel dans les opérations de secours, tandis que des familles ont généreusement ouvert les portes de leurs foyers pour héberger ceux qui ont perdu leur logement ou ont été contraints de fuir les flammes.

À El Eulma, d’importantes quantités d’aides ont été centralisées au niveau de la gare routière avant d’être acheminées vers les zones sinistrées, dans le cadre de campagnes de solidarité orchestrées par les habitants et les bénévoles de la région.

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Les manifestations de solidarité se sont également étendues aux équipes de la Protection civile et aux combattants du feu. Des images et vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des citoyens offrant de l’eau, des rafraîchissements et de la nourriture aux secouristes, tout en leur prêtant main-forte lors des interventions sur le terrain.

Les acteurs économiques ont également apporté leur pierre à l’édifice en fournissant une contribution substantielle dans ces circonstances dramatiques.

Une démarche qui témoigne que leur rôle ne se cantonne pas à la création de richesse, mais s’étend au soutien de la société lors des moments d’épreuve, comme l’a souligné Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA).

Cet élan de générosité illustre une fois de plus les valeurs d’entraide et de cohésion profondément ancrées dans la société algérienne face aux crises. Chacun à son échelle contribue à apporter secours et réconfort aux victimes et à leurs proches, tout en soutenant les équipes de pompiers qui poursuivent leur mission sur le terrain.

Prise en charge psychologique et accompagnement des victimes

Parallèlement aux secours matériels, le ministère de la Solidarité nationale poursuit la mobilisation de ses cellules de proximité afin d’apporter un soutien psychologique et social aux familles touchées par les feux de forêt.

Cette prise en charge cible en priorité les personnes évacuées dans plusieurs wilayas sinistrées, en coordination étroite avec les autorités locales et les services de la Protection civile, sous la supervision d’une cellule de suivi installée au niveau central.

Sur le terrain, la mobilisation est générale. Dans la wilaya de Jijel, les cellules de proximité de Jijel, El Milia, Djimla, Ouled Yahia Khedrouche et Texenna ont été déployées, épaulées par quatre équipes venues de Sétif (Bouandas, Djemila, Bir El Arch et Aïn El Kebira) ainsi que six autres issues de Bordj Bou Arreridj (El Anasser, Ghilassa, Tassameurt, Djaafra, Bir Kasdali et Beidha Bordj).

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Ces équipes interviennent à travers plusieurs communes pour offrir une écoute attentive, un soutien psychologique et un accompagnement social aux sinistrés et aux familles évacuées.

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La wilaya de Béjaïa bénéficie également d’un dispositif renforcé avec la mobilisation de neuf cellules de proximité à Tichy, Adekar, Beni Maouche, Bouhamza/Boujellil, Amizour, Aït Smaïl, Toudja, Souk El Tenine et Chemini. Les interventions s’y concentrent sur le soutien psychologique aux familles transférées vers des espaces sécurisés.

Des dispositifs similaires ont été déployés dans d’autres régions touchées : sept cellules de proximité sont à l’œuvre dans la wilaya de Mila, tandis qu’à Tizi Ouzou, les équipes de M’Kira, Makouda, Azzefoun, Azazga et Beni Douala participent activement aux opérations d’évacuation préventive et à la prise en charge des résidents des zones impactées.

L’ensemble de ces cellules de proximité reste pleinement mobilisé sur le terrain pour accompagner les sinistrés sur les plans psychologique et social, garantissant une prise en charge continue en synergie avec l’ensemble des acteurs de la gestion de crise.