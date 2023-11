Après le poulet russe, le bœuf irlandais fait son arrivée en Algérie

Pour palier au manque de viande bovine sur le marché et faire baisser les prix, le gouvernement algérien explore de nouvelles sources d’approvisionnement à l’international. Les génisses de chair irlandaises intéressent tout particulièrement les importateurs algériens.

Ainsi, des représentants algériens se sont récemment rendus en Irlande pour discuter d’une possible collaboration avec les éleveurs locaux. Ces discussions ont abouti à une première expédition de plusieurs tonnes de viande bovine irlandaise à destination de l’Algérie.

L’Algérie s’approvisionne en bœuf irlandais : un premier envoi depuis les années 1990

Le bœuf irlandais sera bientôt présent dans les assiettes des consommateurs algériens, c’est ce que révèle le site irlandais spécialisé Agriland. Une livraison de 20 tonnes de viande bovine en provenance de l’exploitation Emerald Isle Beef Producers devrait ainsi faire son arrivée dès les prochains jours en Algérie.

Cette livraison a été réalisée dans le cadre d’un contrat conclu entre l’organisation de producteurs irlandais et le groupe Mawashi, un acheteur algérien. Si cette initiative réussit, l’organisation espère exporter régulièrement des conteneurs de bœuf frais vers l’Algérie pour atteindre un rythme d’une livraison chaque semaine.

En septembre dernier, trois acheteurs de bétail algériens ont visité l’Irlande pendant deux jours, accueillis par Emerald Isle Beef Producers. Leur mission : trouver 6000 taureaux continentaux finis, 6000 autres sevrés continentaux, et 1500 génisses pleines en vue de les exporter vers l’Algérie.

Selon la même source, les représentants algériens explorent également la possibilité d’importer du bétail sous forme de carcasses d’Irlande dans le cadre d’un accord d’abattage sous contrat.

L’Algérie autorise l’importation de poulet de Russie

Dans une annonce récente, la Russie a également remporté le droit d’exporter de la viande de volaille en Algérie, marquant une avancée significative dans les relations commerciales entre les deux nations.

L’accord autorise l’exportation de viande de volaille et de matières premières de viande obtenues lors de l’abattage et de la transformation de la volaille depuis la Russie vers l’Algérie.

Cet partenariat historique a été officiellement signé entre l’agence fédérale russe Rosselkhoznadzor et le ministère algérien de l’Agriculture et du Développement agricole, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives commerciales pour les secteurs de l’agriculture et de l’élevage.