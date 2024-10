Après le port d’Alger, le navire de croisière MS AMERA jette l’ancre à Béjaïa

Après avoir fait escale au port d’Alger, en début de ce mois d’octobre, le navire de croisière espagnol MS AMERA revient à nouveau en Algérie, pour accoster cette fois-ci au port de Béjaïa et déposer près de 700 touristes de nationalités différentes dans cette ville.

C’est ce qui ressort d’une publication de l’entreprise portuaire de Béjaïa qui fait part de l’arrivée de ce bateau de croisière après quelques jours passés entre les rives nord et sud de la Méditerranée.

À LIRE AUSSI : Le bateau de croisière MS AMERA fait escale à Alger

Le bateau de croisière MS AMERA accoste au port de Béjaïa

Selon le communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, l’entreprise portuaire de Béjaïa indique que le MS AMERA a accosté dans la ville, en ce mardi 29 octobre 2024 à 8 h 00. Et ce pour laisser près de 700 touristes de nationalités différentes admirer la beauté de la ville.

« Pendant cette journée, les touristes pourront profiter de cette journée pour découvrir les richesses de notre région« , rappelle l’EPB. Le navire espagnol a quitté Mellila en Espagne, avant-hier, en direction de l’Algérie, il reprendra son chemin ce soir, à partir de 18h, en direction de Trapani en Italie. Son arrivée est prévue pour le jeudi 31 octobre prochain.

Le navire de croisière espagnol reprendra son chemin à destination de l’Italie

Le périple du MS AMERA en Méditerranée se poursuivra avec une escale, le 1ᵉʳ novembre 2024, en île Lipari en Sicile, avant d’enchaîner avec d’autres destinations, notamment Gallipoli en Italie, Kotor au Monténégro et Split en Croatie, et ce, jusqu’au 4 novembre 2024.

Pour rappel, le MS AMERA est le dernier-né de la flotte de Phoenix Voyages. Grâce à des équipements de dernier cri et des espaces de détente intérieurs et extérieurs luxueux, il offre à environ 800 passagers une expérience de voyage unique. Sa taille lui permet d’explorer et d’accéder à des destinations que les plus grands navires ne peuvent pas atteindre.

De plus en plus de personnes optent pour des voyages en croisières, et ce, pour plusieurs avantages. Les touristes, disposant du budget requis, apprécient la possibilité de visiter plusieurs pays ou région, sans avoir à changer d’hôtel, de profiter d’une expérience inoubliable, en naviguant sur les océans et les mers, et de profiter d’une large palette d’activités organisées sur ces bateaux de croisières, qui sont généralement perçus comme de véritables îles flottantes.

À LIRE AUSSI : Un mois pour sillonner la Tunisie et l’Algérie à moto: Delphine et Teddy se lancent dans l’aventure