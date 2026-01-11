Après le ministère des Affaires religieuses, le ministère de la Jeunesse visé par des « fake news »

Le ministère de la Jeunesse et le Conseil supérieur de la jeunesse ont publié un démenti catégorique suite à la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux. Ces publications mensongères prêtaient au ministre Moustafa Hidaoui des propos concernant les migrants irréguliers.

Dans un climat marqué par la vigilance contre la désinformation, les autorités de la Jeunesse ont tenu à rétablir la vérité. Un communiqué officiel, diffusé ce jour, fustige les méthodes utilisées par certains acteurs du web pour manipuler l’opinion publique.

La fausse information, largement relayée, prêtait au ministre la déclaration suivante : « Des centaines de jeunes harraga m’ont contacté pour me dire que l’Algérie est meilleure que l’Europe ».

Selon les précisions fournies par le ministère, les auteurs de ces « fake news » ne se sont pas contentés d’inventer des propos ; ils ont également usurpé l’identité de plusieurs médias nationaux pour donner une apparence de crédibilité à leurs publications.

Le ministère de la Jeunesse dément de fausses déclarations attribuées à Moustafa Hidaoui

L’objet de la polémique portait sur la question des harragas algériens. Le ministère est formel : le ministre chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Moustafa Hidaoui, n’a fait aucun commentaire ni aucune déclaration à ce sujet.

Face à la multiplication de ces rumeurs infondées, les autorités rappellent l’importance de vérifier la source de chaque information. Le ministère et le CSJ insistent sur le fait que leurs communications officielles sont diffusées via des canaux restreints et sécurisés :

Les sites internet officiels respectifs du ministère et du Conseil.

Les pages certifiées (comptes vérifiés) sur les différentes plateformes de réseaux sociaux.

« Le ministère de la Jeunesse et le Conseil supérieur de la jeunesse appellent le public à consulter uniquement les sources officielles pour éviter la diffusion de fausses informations », souligne le communiqué.

Cette mise au point s’inscrit dans une volonté plus large de lutter contre la cybercriminalité et la manipulation de l’information, en rappelant que seuls les supports institutionnels font foi pour l’actualité gouvernementale.

Une recrudescence de « Fake News » ciblant le gouvernement

Ce démenti intervient dans un contexte de vigilance accrue contre la manipulation médiatique. En effet, cette mise au point survient à peine une semaine après un épisode similaire ayant visé le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Lundi dernier, le département de Youcef Belmehdi avait dû intervenir pour démentir des propos totalement infondés concernant la consommation de viande durant le Ramadan. Des rumeurs affirmaient alors que le ministre aurait déclaré que « manger de la viande n’est pas une obligation religieuse » pour justifier les prix du marché.

La répétition de ces incidents, utilisant les mêmes procédés d’usurpation d’identité de médias nationaux, souligne une campagne de désinformation coordonnée visant plusieurs secteurs ministériels en un laps de temps très court. Les autorités appellent une nouvelle fois les citoyens à la plus grande prudence face aux contenus non vérifiés.