Après le match contre l’iran, Belaili crée une polémique au Qatar

La vidéo blagueuse de Youcef Belaïli sur l’argent du Qatar a fait le buzz sur les différents réseaux sociaux. Mais ses propos ont été mal-interprétés par les Qataris. Ces derniers, l’accusent d’avoir « porté atteinte » à leur pays et à son ex-club.

Lors du match amical disputé face à l’Iran hier soir et remporté sur le score de deux buts à zéro, le sélectionneur national Djamel Belmadi a eu l’occasion de faire tourner son effectif. Il a donné la chance de jouer aux nouveaux afin de les voir à l’œuvre. Youcef Belaïli, comme la plupart des cadres de la sélection, a débuté le match à partir du banc des remplaçants. Un banc qui le connait bien dans la mesure où le stade ayant abrité ledit match n’est autre que celui du Qatar SC, ex-club de l’international algérien.

Des retrouvailles qui ont inspiré un train d’humour à Belaïli. Un individu a fait une vidéo avec le joueur sur le banc, où il l’a interrogé si le stade le manque. L’Oranais répondra avec tout spontanéité : «C’est plutôt leur argent (les Qataris) qui me manque». Et d’ajouter : «Je ne me suis jamais assis sur ce banc. Ma place était sur le terrain. Je marquais de différentes positions».

A noter que l’attaquant algérien a été incorporé au cours de la deuxième mi-temps. Il a effectué une entrée réussie, en étant derrière le deuxième but de la victoire.

Quand Youcef crée une grande polémique au Golf !

Si la vidéo blagueuse de Youcef Belaïli a suscité l’humour des Algériens, ce n’est pas le cas pour les Qataris. Ces derniers, ont très mal interprété les propos du joueur.

En effet, les Qataris s’en sont pris à l’ailier gauche de la sélection national. Selon plusieurs médias, ils l’accusent de porter atteinte à leur pays mais aussi à son ex-club qui était son tremplin vers le championnat français.

Il faut dire que la vidéo blagueuse de Belaïli a également suscité une grande réaction des journalistes des pays du Golf. Ils condamnent ses propos en les qualifiant « d’irresponsables » de la part d’un joueur qui n’a pour but dans sa carrière que de gagner de l’argent. Certains l’ont descendu en flammes, en lui reprochant le manque de maturité.

Reste à savoir maintenant si Youcef Belaïli va se rétracter afin de garder toujours le respect que lui doivent les Qataris après son passage remarquable avec le Qatar SC.