Après le Lhotse, direction l’Everest : l’alpiniste algérien Nessim Hachaichi vise le toit du monde

L’alpiniste algérien Nessim Hachaichi, qui a brillamment gravi le Lhotse, quatrième plus haut sommet du monde, en mai 2024, se lance dans une nouvelle aventure des plus ambitieuses : l’ascension de l’Everest.

Avec ce projet, Nessim Hachaichi, âgé de 36 ans, s’apprête à se lancer le défi ultime de sa carrière et inscrire le nom du plus haut mont du monde, culminant à 8 849 mètres d’altitude, à son carnet de voyage.

L’alpiniste algérien Nessim Hachaichi se lance le défi de gravir l’Everest

Parti de l’aéroport d’Alger le 12 avril dernier en direction du Népal, l’alpiniste se lance désormais dans une nouvelle expédition d’un mois et demi, un défi à la fois immense et risqué dont le but est de faire flotter le drapeau algérien au sommet de l’Everest.

Fort d’une solide expérience acquise sur certains des sommets les plus emblématiques du monde, Nessim Hachaichi a déjà à son actif des ascensions notables telles que le Kilimandjaro en Tanzanie, le Mera Peak au Népal, le Nevados Ojos au Chili et le Kang Yatze en Inde.

Ces réussites témoignent de sa détermination, de ses compétences techniques et de sa passion pour l’exploration, des atouts précieux pour un tel défi de taille. Pour rappel, le défi majeur de cette ascension réside dans la combinaison très risquée de l’altitude extrême, des conditions météorologiques imprévisibles et sévères, du terrain dangereux et de l’immense effort physique et mental qu’elle impose aux alpinistes.

Nessim Hachaichi conquiert le Lhotse, 4ᵉ plus haut sommet du monde

L’alpiniste algérien Nessim Hachaichi a accompli, en mai 2024, un exploit remarquable en réussissant l’ascension du Lhotse, le quatrième plus haut sommet du monde culminant à 8516 mètres d’altitude. Cette prouesse s’inscrit dans son projet ambitieux d’atteindre le sommet de l’Everest, pour lequel il est parti le 12 avril dernier.

Déjà connu pour ses ascensions du Kilimandjaro en Afrique et du mont Mera au Népal, Hachaichi partage régulièrement son aventure sur les réseaux sociaux, documentant chaque étape de sa progression. Cette transparence a suscité des réactions mitigées dans la communauté, certains l’encourageant tandis que d’autres s’inquiétaient des risques encourus.

Au sommet du Lhotse, surnommé « la sœur siamoise de l’Everest« , l’alpiniste a célébré sa victoire en brandissant non seulement le drapeau algérien, mais aussi celui de la Palestine, manifestant ainsi son soutien au peuple de Gaza. Cette ascension réussie, fruit de plusieurs mois de préparation physique et mentale, démontre la détermination de Hachaichi à repousser ses limites et à porter haut les couleurs de son pays.

