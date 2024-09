Après le deuil, l’Algérie : comment un voyage en solo a changé la vie de cette journaliste

Le voyage est bien plus qu’une simple escapade. Il s’agit d’une expérience qui peut profondément changer notre perception du monde et de nous-mêmes. C’est un constat partagé aussi par Ariel Sophia Bardi, auteure et journaliste indépendante.

Né au Japon et a grandi au Royaume-Uni et aux USA, Ariel Sophia Bardi a travaillé en France, au Kirghizstan, au Liban, en Cisjordanie, au Kenya, en Ouganda, en Inde, en Italie, en Arménie, au Sri Lanka, au Mexique et au Népal. Elle s’intéresse et écrit sur la culture et les droits de l’homme.

Elle voyage en Algérie pour fêter ses 40 ans

La routine d’un travail à plein temps au bureau et le décès de son père ont beaucoup pesé pour cette journaliste multiculturelle. Une routine qui l’a poussé à prendre la décision de recommencer, voire de changer sa vie. Lorsqu’une opportunité de voyage s’est présentée à elle, Ariel a pris l’avion à destination de l’Algérie, pour voyager en solo, pour la première fois depuis quatre ans.

Ce voyage marque une étape importante de sa vie, mais surtout lui a permis de s’offrir un nouveau départ pour fêter ses quarante ans. « J’avais besoin de recommencer à vivre« , c’est le déclic qui a permis à cette journaliste d’éveiller l’écrivaine itinérante qui sommeillait en elle.

Lorsqu’elle entame son séjour à Alger et à Oran, Ariel Sophia Bardi a commencé à reprendre goût à la vie et apprécié son voyage en solo.

La veille de son anniversaire, l’autrice décide de profiter son séjour en Algérie et de sortir pour assister à l’une des soirées rai. En écoutant l’interprétation de plusieurs titres d’un chanteur qui animait cette soirée, Ariel Shophia Bardi prend la décision de sortir de l’ombre pour vivre pleinement sa vie en tant qu’une femme qui prend des risques.

Dans ce témoignage cité par Business Insider, la journaliste raconte qu’elle avait fêté son 40ᵉ anniversaire derrière sa fenêtre d’hôtel à admirer le coucher du soleil de la baie d’Alger tout en profitant de son bain.

Loin de notre zone de confort, le voyage nous confronte à de nouvelles situations, à des cultures et des modes de vie différents. Le fait de voyager permet aussi de stimuler la créativité, de connaître ses forces et ses faiblesses dans de nouveaux horizons. Cette histoire d’Ariel Sophia Bardi témoigne d’une recherche de soi après des années passées après des années passées à travailler derrière son bureau. Une routine que son père qualifie de « la mort vivante« .

