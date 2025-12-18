Après le choc des prix AADL 3, un député demande à Belarbi une liste de nouvelles facilités

Devant le bond de 30 % du coût des logements AADL 3, le parlementaire Walid Seklouli appelle à augmenter l’aide de l’État et à assouplir le calendrier de paiement des tranches pour protéger le pouvoir d’achat des souscripteurs.

En effet, le dossier du programme de location-vente AADL 3 revient sur le devant de la scène parlementaire. Dans une question écrite adressée au ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, le député Walid Seklouli a tiré la sonnette d’alarme sur l’accessibilité financière de cette formule, suite à l’augmentation significative des coûts de construction.

Hausse des prix des logements AADL 3 : Plaidoyer pour une aide étatique réévaluée

Le parlementaire propose formellement de porter l’aide directe de l’État à au moins 100 millions de centimes, contre 70 millions actuellement. Cette révision est jugée indispensable pour compenser la hausse des prix des logements, estimée à environ 30 %.

🟢 À LIRE AUSSI : Paiement AADL 3 : voici comment régler toutes les tranches sans se déplacer

Selon l’élu, les conditions actuelles pèsent lourdement sur les classes moyennes, notamment celles dont le revenu mensuel oscille entre 24 000 et 50 000 DA. Pour ces ménages, mobiliser un apport initial compris entre 34 et 43 millions de centimes relève du défi, alors qu’ils font déjà face à l’inflation des produits de consommation, de la santé et de l’énergie.

Une approche par paliers de revenus

Pour garantir le principe de justice sociale, Seklouli suggère de segmenter les souscripteurs en deux catégories :

La première catégorie (24 000 – 50 000 DA) : Elle bénéficierait de taux de remboursement allégés ou optionnels durant les premières tranches.

ou optionnels durant les premières tranches. La seconde catégorie (plus de 50 000 DA) : Elle se verrait appliquer des conditions de paiement adaptées à ses capacités supérieures, afin de ne pas pénaliser les plus fragiles.

AADL 3 : Rappel des modalités de paiement annoncées

De son côté, le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a récemment précisé le calendrier financier du programme. Pour offrir plus de flexibilité, le paiement de la première tranche a été scindé en deux étapes :

Montant total de la 1ère tranche : F3 : 343 000 DA F4 : 431 500 DA

Échéancier : Un premier versement de 50 % de cette tranche doit être effectué dans les deux mois suivant la réception de l’ordre de versement via la plateforme numérique. Le solde (les 50 % restants) doit être réglé dans un délai supplémentaire d’un mois.



Par la suite, les bénéficiaires devront s’acquitter de quatre autres tranches de 7 % chacune, au rythme de l’avancement des travaux. Au moment de la remise des clés, le souscripteur aura ainsi réglé 38 % de la valeur totale de son logement. Le reste du montant sera échelonné sur une période pouvant atteindre 35 ans.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : Belaribi dévoile le montant de la 1ʳᵉ tranche, le JO fixe le prix total du logement

Enfin, le ministère maintient son engagement sur les délais de réalisation : les chantiers de l’AADL 3 ne devraient pas excéder une durée de 36 mois.