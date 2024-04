Après l’Algérie, l’aventurier Russell Cook arrive en Tunisie et achève son tour d’Afrique

Il a couru plus de 16 000 kilomètres en reliant le point le plus de l’Afrique du Sud au point le plus nord de la Tunisie, le globe-trotteur Russell Cook a réussi à achever, dimanche, sa course à pied en Afrique et devient ainsi le premier homme conclure un tel défi.

Russell Cook, ressortissant britannique âgé de 27 ans, est arrivé en fin d’après-midi du dimanche dernier, à Cap Angela, le point le plus septentrional du continent africain, sous les applaudissements de sa famille et d’une dizaine de Tunisiens qui ont acclamé son incroyable périple.

Russell Cook devient la première personne à traverser l’Afrique en course à pied

Cette aventure, « Project Africa », a commencé le 22 avril 2023, à partir de la pointe de l’Afrique du Sud. Depuis, Russell Cook a couru dans les montagnes, dans les forêts tropicales et les déserts, dont le Sahara algérien. Un périple qui lui a permis de traverser 16 pays africains et de parcourir plus de 16 250 km, soit l’équivalent de 385 marathons en 351 jours.

Ce voyage n’a pas été chose facile. En effet, pendant son trajet, l’homme surnommé sur les réseaux sociaux, « The hardest geezer », a fait face à de nombreux obstacles. D’ailleurs, après avoir parcouru l’Afrique du Sud et la Namibie, l’aventurier et son équipe ont été victimes de vol : appareils photo, téléphones, argent liquide et des passeports ont été dérobés en Angola.

Mais ce n’est pas tout. Le voyageur a dû interrompre sa course à pied, pendant quelques jours, suite à des douleurs physiques.

The first person ever to run the entire length of Africa. Mission complete🫡 pic.twitter.com/PZk5aDCDgH — Russ Cook (@hardestgeezer) April 7, 2024

Russell Cook sillonne l’Algérie en course à pied

Dans cette quête audacieuse de devenir le premier homme à traverser l’Afrique en course à pied, le ressortissant britannique a fait son entrée en Algérie en traversant son désert. Un défi de taille, pour le globe-trotteur, qui n’est pas habitué aux fortes températures du Sahara.

Par ailleurs, pendant son voyage dans le pays, Russ a rencontré plusieurs citoyens qui l’ont aidé à reprendre ses formes et se reposer avant de découvrir quelques spécialités culinaires algériennes. Lors de cette course à pied, qui est aussi un défi humanitaire, Russ Cook a récolté plus de 574 000 livres sterling, soit près de 668 730 euros, à verser pour une organisation caritative pour aider les sans abris.

À LIRE AUSSI :

>> Le globe-trotteur Russell Cook sillonne l’Algérie en course à pied

>> Xavier Levergne, alias Batman, survole Djanet en paramoteur