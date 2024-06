Après l’Aïd : Appel à la reprise des activités commerciales par le Ministère du Commerce

Dans une démonstration de leur engagement et de leur sens civique, les commerçants algériens ont largement respecté le système de permanence mis en place pour le deuxième jour de l’Aïd al-Adha.

Selon un communiqué du Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, le taux de couverture de cette permanence a atteint 99,92 % à l’échelle nationale.

Détails du communiqué du ministère du Commerce

Le communiqué précise : « Le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations se félicite du respect par les commerçants et les opérateurs économiques du système de permanence, durant le deuxième jour de l’Aïd al-Adha, ce qui témoigne de la conscience et du sens civique des commerçants ».

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie augmente ses exportations de gaz naturel vers la Slovénie

Le nombre de commerçants ayant répondu favorablement au programme de permanence s’élève à 52 365, soit environ 99,92 % du nombre total de commerçants mobilisés, avec seulement 14 commerçants ayant manqué à leur engagement.

Ce taux exceptionnel souligne l’engagement des commerçants algériens à assurer la continuité des services et l’approvisionnement des citoyens en diverses marchandises pendant cette période festive.

Appel à la reprise des activités

Le Ministère a rappelé une nouvelle fois que tous les commerçants et opérateurs économiques sont invités à reprendre leurs activités commerciales normalement à partir du mercredi 19 juin 2024.

Cette mesure vise à garantir une transition en douceur après la période de l’Aïd et à maintenir un approvisionnement régulier des produits de première nécessité.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie ambitionne de produire 200 milliards de M3 de gaz naturel d’ici 5 ans

Le succès du programme de permanence durant l’Aïd al-Adha reflète non seulement l’organisation efficace et la coopération entre le Ministère du Commerce et les commerçants, mais aussi le haut niveau de conscience civique parmi les commerçants algériens.

Ce taux de respect impressionnant constitue un modèle à suivre pour d’autres secteurs et périodes de haute demande, assurant ainsi la stabilité et le bien-être des citoyens.