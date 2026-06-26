Après l’affaire Imane Khelif, la région Auvergne-Rhône-Alpes verrouille le nom de ses lycées

Le conseil régional a définitivement enterré le projet d’une salle au nom de la championne olympique algérienne au lycée de Meyzieu.

Pour s’assurer qu’aucun cas similaire ne se reproduise, la collectivité a adopté un nouveau règlement ultra-cadré pour le choix des noms de ses équipements. Une décision qui fracture profondément la scène politique locale.

Ce qui n’était au départ qu’une initiative lycéenne locale s’est transformé en un véritable bras de fer institutionnel.

Ce jeudi 25 juin, la région Auvergne-Rhône-Alpes a définitivement clos la polémique qui enflammait le débat politique depuis le printemps : la salle du lycée Arnaud-Beltrame de Meyzieu (Rhône) ne portera pas le nom d’Imane Khelif.

En s’opposant formellement à ce choix, la collectivité ne s’est pas contentée d’annuler un projet, elle a gravé dans le marbre un nouveau règlement limitant drastiquement la liberté des établissements scolaires dans le choix de leurs figures tutélaires.

Du projet pédagogique à la tempête politique

Tout commence au sein du club égalité filles-garçons du lycée de Meyzieu. Dans le cadre d’un travail sur l’émancipation et les figures féminines inspirantes, élèves et personnels votent pour désigner le nom d’une salle de l’établissement.

Face à des figures historiques comme Gisèle Halimi ou Olympe de Gouges, c’est Imane Khelif, sacrée championne olympique de boxe aux Jeux de Paris 2024, qui est plébiscitée. Pour la communauté éducative, son parcours symbolise alors la détermination et l’engagement.

Mais l’inauguration, calée au 7 mai 2026, n’aura jamais lieu. Alertée, la députée Rassemblement National (RN) du Rhône, Tiffany Joncour, s’empare du sujet.

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Elle dénonce un choix politique faisant l’apologie d’une athlète au cœur d’une controverse internationale sur l’équité dans le sport féminin. Très vite, le groupe UDR/RN au conseil régional embraye, fustigeant une « dérive idéologique et wokiste ».

Sous la pression de la région, le projet est suspendu, laissant les équipes pédagogiques et les élèves au milieu d’un maelström numérique.

Selon le conseiller régional écologiste Axel Marin, « l’ensemble des élèves et de la communauté éducative a été heurté, insulté, menacé en ligne ».

Un nouveau cadre taillé pour exclure les figures vivantes

Pour verrouiller l’avenir et s’éviter de nouveaux maux de tête médiatiques, la majorité régionale a voté un texte qui encadre très strictement l’attribution des noms aux lycées et à leurs espaces internes, qu’il s’agisse de salles de classe, d’internats ou de gymnases.

Désormais, les dénominations devront être obligatoirement consensuelles, dignes et fédératrices. Le règlement fixe des critères géographiques et biographiques stricts, accordant d’abord une priorité absolue au local à travers les toponymes régionaux afin de valoriser l’identité du territoire.

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Concernant le recours à des personnalités, la préférence ira désormais aux figures décédées dont le parcours fait l’objet d’un large consensus.

Enfin, le cas des personnes vivantes se retrouve totalement verrouillé : pour être choisies, elles devront impérativement donner leur accord, être de nationalité française et justifier d’un lien fort avec le territoire régional.

À l’évidence, ces nouveaux verrous excluent d’office la boxeuse algérienne.

De plus, la région s’octroie un droit de veto direct sur le processus, puisque toute dénomination devra recevoir l’accord de la collectivité en plus de la validation du conseil d’administration du lycée concerné.